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18:29, 5 июня 2026

Предвыборные рейтинги партий Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К выборам зарегистрировано 18 партий, но реальная борьба разворачивается лишь между четырьмя. По данным рейтингов, правящий «Гражданский договор» сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил  выше.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Данные Gallup International Association

5 июня 2026 года глава армянского представительства Gallup International Association (представленным армянским офисом MPG) Арам Навасардян сообщил результаты опроса, проведенного  2–3 июня 1.

По новым данным партии получают:

  1. «Гражданский договор» – 32,4%
  2. Блок «Сильная Армения – 16,4%
  3. Блок «Армения» – 15,2%
  4. «Процветающая Армения» – 8,8%
  5. «Крылья единства»  –  6,2%

Остальные партии (включая партию «Демократия, закон и дисциплина» и «Просвещенную Армению»)  набирают набирают менее 3,5% голосов.

По словам Арама Навасардяна, четыре оппозиционные силы, преодолевающие проходной барьер, суммарно получили бы 46,6%, тогда как правящая партия — 32,4%. Отказались отвечать — 4,2%, затруднились — 3,4%.

Ранее, согласно опросам с 19 по 21 мая Gallup International Association на парламентских выборах основные электоральные показатели 2026 года распределялись следующим образом:

  1. «Гражданский договор») – 28,9%
  2. Блок «Сильная Армения– 14,9%.
  3. Блок «Армения» – 12,1%.
  4. «Процветающая Армения» – 8,7%.
  5. «Крылья единства» – 5,8%.

Остальные политические силы (включая партию «Демократия, закон и дисциплина» и «Просвещенную Армению») набирают менее 3,5% голосов.

 8,6% респондентов отказались отвечать на вопрос «какой партии вы доверяете», 3,4% затруднились ответить, 0,9% заявили, что испортят свой бюллетень.

По данным майского опроса, однозначно принять участие в выборах собирались 59,3% граждан (против 51,9% в начале апреля) ,14% респондентов – «скорее всего примут участие» в выборах, 11,4% — «скорее всего не примут участие», а 8,3% –  «категорически не примут участие» 2.

Рейтинг Polit Pro

По данным PolitPro на 5 июня 2026 года, в рейтингах на выборах в Армении лидером является «Гражданский договор»  с результатом 46%

  1. «Сильная Армения» – 13,3%,
  2. Блок «Армения» – 9,1%,
  3. ДОК (Демократия, Закон, Порядок) – 8,7%
  4.  «Процветающая Армения» – 7,6%.

Остальные партии набирают в сумме 15,3% голосов.

Электоральный тренд PolitPro – это средневзвешенный показатель, рассчитанный по математической модели с учётом статистической погрешности и достоверности источников. В алгоритм включаются данные исследовательских институтов и платформ, при этом новые опросы имеют больший вес, а историческая точность конкретных организаций используется для компенсации методических отклонений, декларирует платформа.

По прогнозу PolitPro на 5 июня 2026, в парламент Армении проходят 5 партий: гражданский договор с 55 депутатами, Сильная Армения  с 16 депутатами, Блок «Армения» с 11 депутатами, ДOK с 10 депутатами и «Процветающая Армения» с 9 депутатами 3.

Оценка Вrevis

По данным опросов Brevis на май 2026 года, сделанных по заказу международной исследовательской организации, проводящей репрезентативные опросы общественного мнения в Армении, в рейтингах перед выборами лидирует партия «Гражданский договор».

В исследовании респондентам не предлагалось сделать выбор, а самим назвать «за какую политическую партию или альянс вы бы проголосовали на парламентских выборах 7 июня 2026 года». Из общего числа опрошенных 51% респондентов не называли партию. Из них  44% «не определились» или «отказались отвечать», ещё 7% – заявили что «не голосуют» или  «испортят бюллетень».

Из тех, кто назвал конкретную партию, выбрали:

  1. «Гражданский договор» – 32%.
  2.  «Сильная Армения» –  6%,
  3. Блок «Армения» –  3%.

Остальные партии, включая  «Процветающую Армению», «Крылья единства», ДOK и «Против всех», были названы в 1–2% случаев.

Казус Euronews

Онлайн‑платформа Europe Elects, публикующая данные опросов для европейской аудитории, распространила результаты, согласно которым «Гражданский договор» якобы набирает 65%. Эта цифра попала в заголовки армянских и международных СМИ, включая Euronews. Однако социологическая компания Brevis,  заявила, что данные, опубликованные Euronews, «не отражают результаты проведенного нами опроса» 4. Europe Elects позже уточнила, что в ее публикации график был неправильно интерпретирован – были исключены респонденты, которые не определились, отказались отвечать или не собираются голосовать 5. Инцидент стал одним из примеров неточных данных и фейков, которые распространяются в Армении на фоне выборов, другие случаи описаны в справке «Кавказского узла».

 Примечания

  1. Опрос: Суммарный рейтинг основных оппозиционных сил на 14% выше рейтинга правящей партии // News.am, 05.06.2026.
  2. https://www.panorama.am/en/news/2026/05/22/poll-elections/3159801
  3. https://politpro.eu/ru/armeniya
  4. Результаты опроса, опубликованные в статье EuroNews, в которой упоминается «Бревис», не отражают результаты проведенного нами исследования// www.aravot.am, 01.06.2026.
  5. Как 32% в Brevis превратились в 65% — статья на Euronews //Civilnet.am, 03.06.2026.
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