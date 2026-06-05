Предвыборные рейтинги партий Армении

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К выборам зарегистрировано 18 партий, но реальная борьба разворачивается лишь между четырьмя. По данным рейтингов, правящий «Гражданский договор» сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше.

Данные Gallup International Association

5 июня 2026 года глава армянского представительства Gallup International Association (представленным армянским офисом MPG) Арам Навасардян сообщил результаты опроса, проведенного 2–3 июня .

По новым данным партии получают:

«Гражданский договор» – 32,4% Блок «Сильная Армения – 16,4% Блок «Армения» – 15,2% «Процветающая Армения» – 8,8% «Крылья единства» – 6,2%

Остальные партии (включая партию «Демократия, закон и дисциплина» и «Просвещенную Армению») набирают набирают менее 3,5% голосов.

По словам Арама Навасардяна, четыре оппозиционные силы, преодолевающие проходной барьер, суммарно получили бы 46,6%, тогда как правящая партия — 32,4%. Отказались отвечать — 4,2%, затруднились — 3,4%.

Ранее, согласно опросам с 19 по 21 мая Gallup International Association на парламентских выборах основные электоральные показатели 2026 года распределялись следующим образом:

«Гражданский договор») – 28,9% Блок «Сильная Армения– 14,9%. Блок «Армения» – 12,1%. «Процветающая Армения» – 8,7%. «Крылья единства» – 5,8%.

Остальные политические силы (включая партию «Демократия, закон и дисциплина» и «Просвещенную Армению») набирают менее 3,5% голосов.

8,6% респондентов отказались отвечать на вопрос «какой партии вы доверяете», 3,4% затруднились ответить, 0,9% заявили, что испортят свой бюллетень.

По данным майского опроса, однозначно принять участие в выборах собирались 59,3% граждан (против 51,9% в начале апреля) ,14% респондентов – «скорее всего примут участие» в выборах, 11,4% — «скорее всего не примут участие», а 8,3% – «категорически не примут участие» .

Рейтинг Polit Pro

По данным PolitPro 1 на 5 июня 2026 года, в рейтингах на выборах в Армении лидером является «Гражданский договор» с результатом 46%

«Сильная Армения» – 13,3%, Блок «Армения» – 9,1%, ДОК (Демократия, Закон, Порядок) – 8,7% «Процветающая Армения» – 7,6%.

Остальные партии набирают в сумме 15,3% голосов.

Электоральный тренд PolitPro – это средневзвешенный показатель, рассчитанный по математической модели с учётом статистической погрешности и достоверности источников. В алгоритм включаются данные исследовательских институтов и платформ, при этом новые опросы имеют больший вес, а историческая точность конкретных организаций используется для компенсации методических отклонений, декларирует платформа.

По прогнозу PolitPro на 5 июня 2026, в парламент Армении проходят 5 партий: гражданский договор с 55 депутатами, Сильная Армения с 16 депутатами, Блок «Армения» с 11 депутатами, ДOK с 10 депутатами и «Процветающая Армения» с 9 депутатами .

Оценка Вrevis

По данным опросов Brevis на май 2026 года, сделанных по заказу международной исследовательской организации, проводящей репрезентативные опросы общественного мнения в Армении 2 , в рейтингах перед выборами лидирует партия «Гражданский договор».

В исследовании респондентам не предлагалось сделать выбор, а самим назвать «за какую политическую партию или альянс вы бы проголосовали на парламентских выборах 7 июня 2026 года». Из общего числа опрошенных 51% респондентов не называли партию. Из них 44% «не определились» или «отказались отвечать», ещё 7% – заявили что «не голосуют» или «испортят бюллетень».

Из тех, кто назвал конкретную партию, выбрали:

«Гражданский договор» – 32%. «Сильная Армения» – 6%, Блок «Армения» – 3%.

Остальные партии, включая «Процветающую Армению», «Крылья единства», ДOK и «Против всех», были названы в 1–2% случаев.

Казус Euronews

Онлайн‑платформа Europe Elects, публикующая данные опросов для европейской аудитории, распространила результаты, согласно которым «Гражданский договор» якобы набирает 65%. Эта цифра попала в заголовки армянских и международных СМИ, включая Euronews. Однако социологическая компания Brevis, заявила, что данные, опубликованные Euronews, «не отражают результаты проведенного нами опроса» . Europe Elects позже уточнила, что в ее публикации график был неправильно интерпретирован – были исключены респонденты, которые не определились, отказались отвечать или не собираются голосовать . Инцидент стал одним из примеров неточных данных и фейков, которые распространяются в Армении на фоне выборов, другие случаи описаны в справке «Кавказского узла».

Примечания