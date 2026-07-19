Участники пикетов в Ереване потребовали освободить российских заключенных
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Активисты провели сегодня в Ереване у посольств России и Германии акции в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.
Как информировал "Кавказский узел", активисты периодически проводят в Ереване пикеты с требованиями освободить заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Речь идет как о заключенных в России, так и в странах Европы. Так, 11 июля у российского посольства в Ереване пикетчики потребовали освободить заключенных, которых они считают политзеками – в том числе осужденных по "делу Фургала". У немецкого посольства протестующие выразили поддержку Дмитрию Баграшу, которому грозит высылка из Германии в Россию.
Сегодня у посольства России в Ереване прошел пикет в поддержку российских заключённых. Участники акции потребовали освободить их и принесли плакаты, посвящённые бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, его бухгалтеру Галине Алейниковой и ее заместителю Светлане Осипенко, сообщил телеграм-канал RusNews.
Также в Ереване состоялся пикет у посольства Германии в поддержку Дмитрия Баграша. Поводом для акции стал ответ судебной администрации на жалобу Баграша, который после освобождения может быть депортирован в Россию. Пикетчики призвали немецкие власти не высылать его в РФ.
Напомним, суд приговорил Сергея Фургала к 23 годам заключения. В декабре 2025 года Фургалу вынесли новый приговор – его признали виновным по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.
По данным властей Германии, Дмитрий Баграш в 2022 году совершил попытку поджога здания российского информагентства РИА "Новости" в Берлине. По версии следствия, Баграш поместил самодельную бомбу в подвале здания, в котором проживали сотрудники агентства. Бомба не сработала, ее позже нашли полицейские.
20 июня Баграшу было предъявлено обвинение в попытке убийства. До ареста он проводил акции против политики Владимира Путина, сообщила 22 июня на своем сайте берлинская газета Tagesspiegel.
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