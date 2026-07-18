Четверо бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО

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Муслим Халмурзиев, Ахмед Аушев, Муслим Газдиев и Муса Аушев убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 204 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 200 бойцов из Ингушетии.

Муслим Халмурзиев, Ахмед Аушев, Муслим Газдиев и Муса Аушев убиты в зоне СВО, сообщило 15 июля Народное собрание Ингушетии, отчитываясь о визите представителей власти на прощание с бойцами. Подробности биографии и смерти бойцов в Telegram-канале республиканского парламента не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 204 бойцов из Ингушетии.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400 Не менее 4662 бойцов из СКФО и 4738 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.