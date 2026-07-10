Житель Ингушетии получил условный срок за экстремистские призывы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ингушетии приговорил местного жителя Ислама Танкиева к полутора годам лишения свободы условно за публикацию призывов к убийству по национальному признаку.
Танкиеву вменяли публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет (часть 2 статьи 280 УК РФ). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ. Дело рассматривал Карабулакский районный суд.
Согласно версии обвинения, Танкиев разместил в своем аккаунте в мессенджере материалы с призывами к убийству представителей определенной национальности; какой именно - в сообщении не уточняется. Расследование вели сотрудники республиканского управления ФСБ, сообщил 9 июля “Интерфакс-Юг”.
Ислам Танкиев приговорен к полутора годам заключения условно с годичным испытательным периодом. Кроме того, суд запретил Танкиеву администрировать сайты, каналы и иные информационные ресурсы в сети в течение двух лет.
Дело поступило в суд 23 июня и было рассмотрено за одно заседание, приговор вынесен 7 июля, следует из картотеки Карабулакского районного суда. Приговор пока не вступил в законную силу. В сообщении ФСБ не уточняется, признал ли Танкиев вину. Комментариями осужденного или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.
Ислам Танкиев - уроженец Назрани, ему 33 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Кавказский узел" также писал, что в начале июня суд приговорил жителя Волгоградской области Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму в мессенджере: по версии обвинения, его сообщения побуждали к совершению враждебных и насильственных действий против русских и азербайджанцев. Уроженцу Волгограда Рамилю Салманову суд в декабре назначил по аналогичным обвинениям три года лишения свободы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.