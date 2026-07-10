Житель Ингушетии получил условный срок за экстремистские призывы

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Суд в Ингушетии приговорил местного жителя Ислама Танкиева к полутора годам лишения свободы условно за публикацию призывов к убийству по национальному признаку.

Танкиеву вменяли публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет (часть 2 статьи 280 УК РФ). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ. Дело рассматривал Карабулакский районный суд.

Согласно версии обвинения, Танкиев разместил в своем аккаунте в мессенджере материалы с призывами к убийству представителей определенной национальности; какой именно - в сообщении не уточняется. Расследование вели сотрудники республиканского управления ФСБ, сообщил 9 июля “Интерфакс-Юг”.

Ислам Танкиев приговорен к полутора годам заключения условно с годичным испытательным периодом. Кроме того, суд запретил Танкиеву администрировать сайты, каналы и иные информационные ресурсы в сети в течение двух лет.

Дело поступило в суд 23 июня и было рассмотрено за одно заседание, приговор вынесен 7 июля, следует из картотеки Карабулакского районного суда. Приговор пока не вступил в законную силу. В сообщении ФСБ не уточняется, признал ли Танкиев вину. Комментариями осужденного или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

Ислам Танкиев - уроженец Назрани, ему 33 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня суд приговорил жителя Волгоградской области Тиграна Арменакяна к пяти годам колонии за публичное оправдание терроризма и призывы к экстремизму в мессенджере: по версии обвинения, его сообщения побуждали к совершению враждебных и насильственных действий против русских и азербайджанцев. Уроженцу Волгограда Рамилю Салманову суд в декабре назначил по аналогичным обвинениям три года лишения свободы.