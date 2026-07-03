Житель Малгобека задержан по делу об оправдании терроризма

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Силовики в Ингушетии задержали молодого жителя Малгобека по подозрению в публичном оправдании терроризма в социальных сетях.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Подозреваемому 19 лет, дело против него возбуждено по материалам управления ФСБ по Ингушетии. Статья о публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в июле 2024 года подозреваемый разместил в своем аккаунте в соцсети текст, с оправданием деятельности лидеров и участников запрещенной в РФ террористической организации. “Фигурант задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, сообщил Следком Ингушетии в своем Telegram-канале.

Название террористической организации в сообщении не указано, также не раскрыто имя и род занятий подозреваемого. На какой мере пресечения собирается настаивать следствие, пресс-служба ведомства не уточнила. Комментариями подозреваемого или его защитников “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что несовершеннолетняя жительница Астраханской области попала под следствие по статье о публичном оправдании терроризма в интернете из-за публикаций в своем Telegram-канале.