Суд в Тбилиси оставил под стражей обвиняемого в шпионаже чиновника
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Тбилисский городской суд оставил под стражей задержанного по обвинению в шпионаже Георгия Удзилаури — руководителя одного из управлений Службы доходов Министерства финансов Грузии. Дело передан на стадию рассмотрения по существу.
Как писал "Кавказский узел", по обвинению в шпионаже 5 мая задержан Георгий Удзилаури, который до последнего времени руководил управлением по связям с общественностью следственной службы Минфина Грузии. Ранее он работал в группе компаний Cartu Group, принадлежащей Бидзине Иванишвили.
Тбилисский городской суд оставил под стражей задержанного по обвинению в шпионаже Георгия Удзилаури — руководителя одного из управлений Службы доходов Министерства финансов Грузии, а также бывшего руководителя по связям с общественностью компании «Карту Групп».
Соответствующее решение приняла судья Лела Каличенко, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.
Дело также было переведено на стадию рассмотрения по существу, сообщает сегодня "Интерпрессньюс"
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