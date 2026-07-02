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14:08, 2 июля 2026

Суд в Тбилиси оставил под стражей обвиняемого в шпионаже чиновника

Георгий Удзилаури. Фото: Interpressnews

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд оставил под стражей задержанного по обвинению в шпионаже Георгия Удзилаури — руководителя одного из управлений Службы доходов Министерства финансов Грузии. Дело передан на стадию рассмотрения по существу.

Как писал "Кавказский узел", по обвинению в шпионаже 5 мая задержан Георгий Удзилаури, который до последнего времени руководил управлением по связям с общественностью следственной службы Минфина Грузии. Ранее он работал в группе компаний Cartu Group, принадлежащей Бидзине Иванишвили.

Тбилисский городской суд оставил под стражей задержанного по обвинению в шпионаже Георгия Удзилаури — руководителя одного из управлений Службы доходов Министерства финансов Грузии, а также бывшего руководителя по связям с общественностью компании «Карту Групп».

Соответствующее решение приняла судья Лела Каличенко, удовлетворив ходатайство стороны обвинения.

Дело также было переведено на стадию рассмотрения по существу, сообщает сегодня "Интерпрессньюс"

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Автор: "Кавказский узел"

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