Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании террористической организации

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В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в финансировании террористической организации

Следователи Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1981 года рождения, подозреваемого в финансировании террористической деятельности 1 .

По версии следствия, подозреваемый разделял цели и задачи международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета региона в Telegram-канале.

Находясь на территории Кабардино-Балкарии, в 2020 году он неоднократно переводил денежные средства на счет лица, являющегося активным участником террористической организации.

"Действия подозреваемого выявлены сотрудниками ФСБ России по Кабардино-Балкарии. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении следственного комитета не называется имя подозреваемого, также не уточняется, члену какой террористической организации осуществлялись переводы.

"Кавказский узел" также писал, что в середине апреля сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии отчитались о задержании 31-летнего местного жителя по делу о финансировании экстремистской организации.