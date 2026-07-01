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02:32, 1 июля 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Ахмеда Шамурзаева, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Военнослужащий Шамурзаев осужден за совершение преступления по части 5 статьи 337 УК РФ. Статья предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, он без уважительных причин 23 октября 2025 года, то есть "в период мобилизации", не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, сообщила сегодня пресс-служба суда на странице во "ВКонтакте".

6 апреля 2026 года Шамурзаев был обнаружен в Моздоке разыскивавшими его за уклонение от военной службы сотрудниками полиции. С 23 октября 2025 года до 6 апреля 2026 года он "проводил время по своему усмотрению по месту жительства", говорится в сообщении суда.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Шамурзаева виновным в неявке на службу продолжительностью свыше одного месяца и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Ахмеда Шамурзаева поступило на рассмотрение 23 июня и на первом же заседании, был вынесен обвинительный приговор. 

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

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Автор: Кавказский узел

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