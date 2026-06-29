Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Прохладненском районе оштрафовал местного жителя Ислама Абазова, признав его виновным в дискредитации армии.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно версии следствия, житель Прохладненского района Ислам Абазов записал на видео свои высказывания, в которых силовики усмотрели признаки дискредитации армии. Они составили на Абазова протокол и направили его в суд.

На суде Абазов признал вину и раскаялся. Прохладненский районный суд признал его виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил" и оштрафовал, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В материалах при этом не указана сумма, на которую оштрафован Абазов.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июня суд в Нальчике оштрафовал Марину Ермакову, признав ее виновной в дискредитации армии.