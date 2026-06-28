Жительница Нальчика оштрафована за дискредитацию армии
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Суд в Нальчике оштрафовал Марину Ермакову, признав ее виновной в дискредитации армии.
Согласно материалам дела, силовики в Нальчике составили протокол о дискредитации армии в отношении местной жительницы Марины Ермаковой и передали материалы дела в суд.
Нальчикский городской суд признал Ермакову виновной в дискредитации армии и оштрафовал ее, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.
"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике ранее оштрафовал на 30 тысяч рублей Кирилла Котлярова, посчитав его комментарии в Telegram дискредитирующими армию.
Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.
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