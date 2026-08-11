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22:15, 11 августа 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии военнослужащего Юсупа Едокова, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Едоков, признав его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает пресс-служба суда на странице во "Вконтакте".

Судом установлено, что Едоков 18 февраля 2026 года в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в воинскую часть в Ростовской области. 22 апреля Едоков был обнаружен в городе Прохладном Кабардино-Балкарии, а с 18 февраля до 22 апреля он проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.

В судебном заседании Едоков виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью.

Суд также установил, что до совершения преступления против военной службы Едоков уже два раза приговаривался к лишению свободы за тяжкие преступления.

Таким образом, Едокову по совокупности приговоров назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Пресс-служба суда в сообщении не указала имя осужденного, но в карточке уголовного дела на сайте суда значится Юсуп Едоков. Дело на рассмотрение в суд поступило 3 августа, а сегодня был вынесен приговор.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Амира Костоева, признав виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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