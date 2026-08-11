Избирком Чечни зарегистрировал формальных соперников Кадырова

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Исмаил Денильханов и Халид Накаев зарегистрированы кандидатом на выборах главы Чечни после Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посетил избирательную комиссию республики, подав документы для участия в выборах на должность в единый день голосования 20 сентября. Он получил разрешение на открытие специального избирательного счета. На следующий день избирательная комиссия Чечни приняла документы от двух других претендентов на должность главы региона - председателя Общественной палаты Чечни Исмаила Денильханова и депутата республиканского парламента Халида Накаева. 6 августа Кадыров был зарегистрирован в качестве кандидата.

Ни на одних прямых выборах главы Чечни соперники Рамзана Кадырова не приближались даже к пятипроцентному рубежу. В 2016 году трое остальных кандидатов получили от 0,53% до 0,84% голосов, а в 2021 году два конкурента Кадырова вместе набрали менее 0,4% голосов. При этом сам Кадыров на обоих голосованиях получил более 97% голосов избирателей: по данным ЦИК, в 2021 году Кадыров набрал 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016 года.

Избирательная комиссия Чечни на сегодняшнем заседании завершила регистрацию кандидатов на пост главы республики. Статус кандидатов на выборах руководителя региона официально получили председатель республиканской Общественной палаты и депутат парламента Чечни, сообщил избирком в своем Telegram-канале.

Руководитель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов был выдвинут региональным отделением партии “Справедливая Россия”, а парламентарий Халид Накаев - отделением КПРФ. Голосование в Чечне продлится три дня - 18, 19 и 20 сентября 2026 года, отмечает “Грозный Информ”.

Халид Накаев выдвигается на выборах главы Чечни уже второй раз подряд. По итогам голосования в 2021 году он занял последнее место, набрав 0,12%.

"Кавказский узел" также писал, что на предстоящих выборах в Госдуму чеченский список "Единой России" впервые с 2007 года возглавит не Рамзан Кадыров, а действующие депутаты от региона.

При этом в ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики в 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. 29 апреля Кадыров встретился с Путиным в Москве и заручился его поддержкой, вновь назвал себя его "пехотинцем". Путин в ходе этой встречи выразил надежду, что "жители Чечни вновь поддержат" Кадырова на выборах.

6 июля "Единая Россия" выдвинула Рамзана Кадырова кандидатом на должность главы Чеченской Республики. 2 июля Совет старейшин Чечни на собрании в Грозном единогласно поддержал кандидатуру Кадырова на выборах.