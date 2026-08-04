Рассказ украинца о плене в Чечне продемонстрировал грубые нарушения международного права

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Условия содержания, о которых рассказал украинский военный Сергей Скотаренко после более чем трех лет плена в Чечне, игнорировали все положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Как писал "Кавказский узел", бывший военнопленный Сергей Скотаренко среди других украинцев провел более трех лет в Чечне. Он рассказал журналистам, что местные власти эксплуатировали пленных на стройках, заставляя работать за еду. В первые два года украинцы содержались в подвале, где "сидели друг у друга на головах" - в туалет дозволялось выходить раз в день, а помыться в холодной воде - раз в неделю.

О том, что в Чечне содержатся сотни плененных "Ахматом" украинских военнопленных, Шамсаил Саралиев заявлял еще в октябре 2025 года, отмечая, что для их возвращения на родину есть предусловия. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики тогда указали, что получить достоверные данные о содержащихся в Чечне украинцах им не удалось. Правозащитники при этом отмечали, что пленные в РФ содержатся в нечеловеческих условиях, регулярно подвергаются избиениям, пыткам, унизительному обращению и психологическому давлению. Рамзан Кадыров еще в 2024 году утверждал, что в Чечне "на каждом стратегическом объекте содержатся до 10 украинских пленных", которые используются в качестве "живого щита" и заложников.

Рассказ Сергея Скотаренко об условиях плена в Чечне подтверждает, что для украинских военных в российском плену Женевские конвенции де-факто не исполняются, заявил “Кавказскому узлу” адвокат Евгений Смирнов, знакомый с делами военнопленных украинцев.

«Игнорируются буквально все права, предусмотренные для военнопленных, а условия содержания даже хуже, чем во время Второй мировой войны. Власти России демонстративно игнорируют многие положения конвенции - мы видим жесточайшие бесчеловечные пытки, голод, содержание инкомуникадо, уголовные преследования за участие в боевых действиях, похищение гражданских, отказ в допуске адвокатов.

Поэтому условия в Чечне, описанные освобожденным, плюс-минус соответствуют общероссийским, а удивительно то, что ему даже дали пообщаться с родственниками», - заметил он.

Условия содержания в Чечне, описанные Сергеем Скотаренко, не соответствуют Женевской конвенции, подтвердил директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»* Сергей Кривенко*.

«По Женевской конвенции военнопленных, кроме офицеров, могут использовать на работах, но с ограничениями (военная промышленность, опасные производства), - и, конечно, с зарплатой, а не за еду. Что касается объема продовольствия, то тут вопрос, насколько густой этот суп. Но, конечно, пленному обязаны обеспечить определенный уровень калорий», - заявил он.

Содержание пленных в тесном подвале также является нарушением. «Пленные должны содержатся в специальных лагерях, а не в каком-то подвале», - подчеркнул он.

Комментируя тот факт, что за три года плена украинец смог лишь трижды поговорить с женой, то Кривенко* заметил, что третья Женевская конвенция устанавливает право пленного на письма домой, но не регламентирует их количество. «Но, конечно, раз в год - это очень мало», - заявил он.

По поводу нарушения его прав как военнопленного Сергей Скотаренко имеет право обратиться не только в ЕСПЧ, но и в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. «Поскольку речь идет о нарушении положений международного права, то это юрисдикция МУС», - заключил Кривенко*.

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