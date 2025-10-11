×

21:28, 11 октября 2025

Саралиев заявил о сотнях содержащихся в Чечне украинских пленных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Чечне содержатся сотни украинских военнопленных, для их возвращения на родину есть предусловия, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В Чечне содержатся сотни плененных "Ахматом" украинских военнослужащих, заявил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в интервью РБК.

Часть украинцев, которых пленил "Ахмат", находится в Чечне, рассказал депутат, отвечая на вопрос издания о работе с родными украинских пленных. "Часть из них, несколько сотен содержится в Чеченской Республике. Эти родственники напрямую со мной на связи. Они провели несколько митингов с плакатами: "Освободите из Чечни наших пленных", - рассказал он

По его словам, есть предусловия для освобождения содержащихся в Чечне пленных. "Мы говорим, что готовы обменять, но вы отдайте тоже нашу категорию людей, которых вы держите в плену. Мы говорим, работайте уже с вашими военачальниками, которые этому препятствуют. Сейчас ведутся переговоры",  - сообщил Саралиев, не уточнив, кого именно требуют освободить взамен на содержащихся в Чечне пленных.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров ранее утверждал, что в Чечне "на каждом стратегическом объекте содержатся до 10 украинских пленных", которые используются в качестве "живого щита" и заложников. 29 октября 2024 года, когда в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, Кадыров заявил, что там погибли украинские пленные.

В январе 2024 года Кадыров предлагал освободить 20 украинских военных в обмен на снятие санкций с его родных, лошадей и самолетов, но после критики со стороны z-блогеров назвал эти слова "толстым троллингом". 

Автор: "Кавказский узел"

