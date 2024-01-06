Кадыров назвал троллингом предложение отменять украинских военных на снятие санкций

06 января 2024, 01:52

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Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова освободить 20 украинских военных, если будут сняты санкции с его родных, лошадей и самолетов, раскритиковал ряд провластных российских блогеров. Кадыров, комментируя собственные слова, назвал их "толстым троллингом" в адрес американских властей.

"Кавказский узел" писал, что 5 января Чечню посетил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил ему, что готов освободить 20 украинских военнослужащих, если будут сняты санкции с его родных, а также лошадей и самолетов.

После начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова. В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Предложение Кадырова обменять украинских военнслужащих на отмену санкций раскритиковали некоторые провластные российские блогеры. Так, военкор Юрий Котенок написал в своем телеграм-канале назвал это предложение "азиатчиной чистой воды и жонглированием живым товаром". "Плохо только одно - снова в России наблюдаются попытки быть выше государства. Открыто и демонстративно", - добавил он.

Военкор Александр Коц назвал предложение Кадырова "сомнительным торгом". Он напомнил, что Кадыров играл важную роль в обменах военнослужащих, но добавил: "Разве былые заслуги дают право распоряжаться пленными как товаром в личных целях. Вообще-то в нашей стране санкции являются признаком заслуг перед Отечеством. Своеобразным знаком качества. Ими гордиться надо, а не выискивать возможность избавиться от них. А пленных надо менять на пленных. На наших людей, а не на лошадей", - написал Коц.

Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова также отметила в своем телеграм-канале, что удивлена предложением Кадырова. "Пленных меняют на пленных. На наших российский военных, которые ждут обмена в плену. Все остальное - работорговля", - написала Ахмедова.

Что касается самих санкций, которые предложил снять Кадыров, то, по словам Ахмедовой, ей казалось, что глава Чечни "гордится санкциями, наложенными на него, а его семья не хочет ездить в США и Европу".

Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов напомнил в своем телеграм-канале, что Кадыров особенно болезненно отреагировал на внесение в санкционный список матери Аймани Кадыровой. По его словам, это было странно, "т.к. внесения себя и других членов своей семьи в список санкций Кадыров воспринимал с энтузиазмом и называл это признанием своих заслуг". По мнению Абдурахманова, причина болезненной реакции Кадырова на введение санкций против матери может быть связана с состоянием ее здоровья и необходимости лечения за границей.

Отметим, что Рамзан Кадыров ранее неоднократно комментировал введенные в отношении его самого и семьи санкции. Так в марте 2022 года он писал: "Знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего! Боюсь испортить отношения только с Аллахом".

В сентябре того же года он, комментируя санкции в отношении одной из дочерей, предложил внести их в отношении всех детей. "Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной", - отметил он.

В апреле 2023 года, комментируя встречу с Евгением Пригожиным, Кадыров заявил, что в беседе с ним коснулись темы санкций. "Долго смеялись над этим абсурдом", - отметил он.

Вечером 5 января Кадыров прокомментировал собственное предложение, озвученное на встрече со Скоттом Риттером. По его словам, для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит, так ка их "интересуют только собственные интересы". "Поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков", - заявил глава Чечни в своем телеграм-канале.

По его мнению, снять санкции в обмен на 20 украинских военнослужащих американские политики не согласятся. "Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, то они нам никак не мешают жить", - резюмировал глава республики.