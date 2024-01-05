Кадыров предложил освободить украинских пленных в обмен на снятие санкций

05 января 2024, 18:21

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Глава Чечни заявил, что готов освободить 20 украинских военнослужащих, если будут сняты санкции с его родных, а также лошадей и самолетов.

"Кавказский узел" писал, что после начала военной операции на Украине в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова. В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова.

Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня предложил освободить ряд пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи.

"У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю (бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, - прим. "Кавказского узла") [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим", - процитировал слова Кадырова ТАСС.

О визите делегации "во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером" Рамзан Кадыров сообщил сегодня ночью в своем Telegram-канале.

Скотт Риттер часто появляется на российских провластных ресурсах, в том числе ведет авторскую политическую колонку на сайте канала Russia Today. В своих публикациях и выступлениях он не раз критиковал внешнюю политику США и возлагал ответственность за боевые действия на Украине на международные структуры, в частности НАТО, а также выступал в поддержку России в этом конфликте. В начале 2000-х годов, будучи чиновником в Организации Объединенных Наций, Риттер был одним из видных противников войны США в Ираке и в целом их политики на Ближнем Востоке, сообщило 31 мая 2023 года, во время первого визита Риттера в Чечню, издание "Кавказ.Реалии"*.

Предложение об обмене Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Гостю из США Скотту Риттеру, который находится сегодня в Чечне, показали видеообращение пленных, которые просят снять против родственников Кадырова, его лошадей и самолета, сообщило сегодня РИА "Новости".

Как следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале агентства, обращение, которое было показано Риттеру на планшете, озвучил мужчина в военной форме. "Пожалуйста, снимите эти абсурдные, ни на что не влияющие санкции, против несовершеннолетних родственников Рамзана Кадырова, которые не имеют никакого отношения к политике. И снимите эти смешные санкции против его лошадей, ведь они ни в чем не виноваты и никак не влияют на безопасность США. Также просим вас убрать из санкционного списка самолеты, которые включены в список только потому, что на них летал Рамзан Кадыров", - заявил он. Камера периодически показывает ряд людей в военной форме, в котором стоит несколько десятков человек.

Кадыров пообещал освободить 20 украинских военных. "Если они снимут санкции с моей мамы, дочерей и лошади, мы освободим 20 украинских военнопленных. С меня не надо. Против меня вводите что угодно, но мою семью не трогайте. Если им важна жизнь этих людей и они хотят объединить их с семьей, пусть поменяют на санкции своих солдат", - привело сегодня его слова агентство "Грозный-Информ".

Кадыров заявил, что его семья "никогда не лезла в политику". "Мои мама и супруга не выступали по телевизору, дочери тем более. Лошадь Зазу ни в чем неповинная голодала восемь лет неизвестно в каких условиях", - добавил он.

Напомним, собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. В октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые выплаты за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, поскольку летом того же года он был включен в санкционный список Евросоюза. Лошади Кадырова содержались в чешском селе Крабчице, из-за санкций его три скаковых и два племенных жеребца остались там на годы.

7 марта 2023 года стало известно, что полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов, похищенного несколькими днями ранее из конюшни в селе Крабчице. 8 марта Рамзан Кадыров сообщил, что стоимость украденного в Чехии жеребца Зазу составляет не 18 тысяч долларов, как сообщила чешская полиция, а 10 миллионов долларов. 15 мая он заявил, что Зазу выкуплен с помощью украинских спецслужб за те же 18 тысяч долларов, а вечером 17 мая опубликовал видео с жеребцом и похвастался, что не отдал украинцам выкуп за коня. По его словам, "представители спецслужб Украины" остались без обещанного гонорара в 18 тысяч долларов, поскольку "выясняли между собой отношения" в момент передачи скакуна людям Кадырова, а те "просто забрали коня, не отдавая денег". Подтверждений своим заявлениям об условиях возвращения жеребца Кадыров не публиковал.

Кадыров открыто тратит деньги на свое дорогостоящее хобби в то время, как Чечня входит в число лидеров по объему федеральной помощи. При этом федеральные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".