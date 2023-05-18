Кадыров отчитался о воссоединении со своим конем

18 мая 2023, 01:22

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Рамзан Кадыров опубликовал видео с похищенным из конюшни в Чехии жеребцом Зазу, обвинив европейцев в плохом уходе за животным. При этом он похвастался, что не отдал украинцам выкуп за коня.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта Рамзан Кадыров сообщил, что стоимость украденного в Чехии жеребца Зазу составляет не 18 тысяч, как сообщила чешская полиция, а 10 миллионов долларов. 15 мая он заявил, что Зазу выкуплен с помощью украинских спецслужб за те же 18 тысяч долларов.

7 марта стало известно, что полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов, похищенного несколькими днями ранее из конюшни в селе Крабчице. Украденный конь включен в список попавшего под санкции имущества Рамзана Кадырова, сообщили в Минфине страны.

Рамзан Кадыров вечером 17 мая опубликовал в своем канале видео с жеребцом Зазу, объявив, что его любимец "вернулся домой". На кадрах, снятых в Грозном, Кадыров гладит и обнимает коня, целуя его в морду.

"Подумать только, целых 9 лет я не видел этого красивого скакуна, моего любимого друга!", - написал он под видео в своем Telegram-канале. Глава Чечни посетовал, что "бедный Зазу уже не станет чемпионом", потому что "западные политики испортили карьеру коню", когда запретили ему выступать.

По словам Кадырова, "за животным недостаточно хорошо ухаживали". Он выразил уверенность, что на содержании Зазу в прошедшие годы "сильно экономили"."Поступь уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету. И это только первые бросающиеся в глаза признаки, не связанные с возрастом коня. Санкции санкциями, но почему животное должно было страдать, Европа?" - написал он.

В той же публикации Кадыров представил неожиданную развязку детективной истории с похищением и выкупом коня при посредничестве "украинских спецслужб". Он утверждает, что "представители спецслужб Украины" остались без обещанного гонорара в 18 тысяч долларов: они якобы "выясняли между собой отношения" в момент передачи скакуна людям Кадырова, которые "просто забрали коня, не отдавая деньги".

Представители Украины не комментировали утверждения Кадырова об участии граждан страны в передаче ему подсанкционного коня. Каких-либо фактов, свидетельствующих в пользу этой версии, не публиковалось. При этом украинские медиа с иронией описывали предыдущий пост Кадырова о Зазу: там глава Чечни представлял сделку как состоявшуюся и его рассказ можно было интерпретировать как признание в финансировании "украинских спецслужб".

"Кавказский узел" писал, что собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. В октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые выплаты за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, поскольку летом того же года он был включен в санкционный список Евросоюза. Лошади Кадырова содержались в чешском селе Крабчице, из-за санкций его три скаковых и два племенных жеребца остались там на годы.

Кадыров открыто тратит деньги на свое дорогостоящее хобби в то время, как Чечня входит в число лидеров по объему федеральной помощи. При этом федеральные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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