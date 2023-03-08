Жеребец Кадырова похищен в Чехии

08 марта 2023, 07:45

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Полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов. Украденный конь включен в список попавшего под санкции имущества Рамзана Кадырова, сообщили в Минфине страны.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, в связи с тем, что глава Чечни входит в санкционный список Евросоюза. Конюшня с лошадьми Кадырова находится в чешском селе Крабчице, из-за санкций в отношении Кадырова его три скаковых и два племенных жеребца общей стоимостью 6 млн долларов уже несколько лет не могут покинуть Чехию, отметило в марте 2017 года издание Hlidacipes.org.

О введении санкций в отношении Рамзана Кадырова летом 2014 года заявили Евросоюз, Швейцария и Канада. Решение о заморозке активов и запрете на выдачу виз Кадырову было связано с обострением ситуации на востоке Украины и присоединением Крыма к России. После 2014 года имена Рамзана Кадырова, его родственников и приближенных были включены во многие санкционные списки, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Чешская полиция начала расследование кражи жеребца Зазу английской породы, похищенного из конюшни в селе Крабчице, сообщило 7 марта со ссылкой на пресс-секретаря полиции Павлу Кофрову РИА Новости. По данным чешского издания Idnes, конь стоимостью около 18 тысяч долларов входит в список попавшего под санкции имущества Рамзана Кадырова, пишет агентство.

"Кража, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта. По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца. Сейчас мы усиленно ищем виновного в краже и украденного коня", - приводятся в публикации слова Павлы Кофровой.

16-летний гнедой жеребец Зазу был включен в имущество Кадырова, замороженное в Чехии, подтвердил представитель департамента внешних связей и коммуникаций Минфина страны Микулаш Халас.

Он отметил, что ведомство не может предоставить дополнительную информацию во время расследования кражи, сообщило 7 марта со ссылкой на чешское издание Jezdci.cz РБК.

По данным издания, Кадыров приобрел скакуна в 2012 году у немецкой компании WH Sport International, чтобы тот участвовал в Дубайском кубке мира - престижных скачках, общий призовой фонд которых в 2023 году составляет 30,5 миллиона долларов. Тогда Зазу пришел пятым. Всего этот жеребец участвовал в 36 гонках, из них выиграл девять и заработал более 1,2 миллиона евро, пишет издание.

Рамзан Кадыров, по состоянию на 07.44 мск 8 марта, не прокомментировал в своем телеграм-канале кражу жеребца в Чехии.

Напомним, собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. Одну из лошадей, по словам самого Кадырова, ему подарил наследный принц Дубая - шейх Хамдан Бен Мухаммед Аль Мактум. Правозащитники отмечали, что стоимость скакуна значительно превышает допустимый размер стоимости подарков, которые может получить чиновник.

В сентябре 2021 года глава Чечни приобрел для своей конюшни наиболее титулованного в России жеребца породы тинкер, конь стал подарком для дочери Кадырова.

В Чечне еще в 2007 году началось строительство ипподромов. В апреле 2019 года в Шали был открыт второй в республике ипподром, рассчитанный на 516 зрителей. Позднее власти республики объявили о строительстве еще одного, крупнейшего на Северном Кавказе ипподрома. В августе 2020 года Рамзан Кадыров решил расширить строящийся в Грозном ипподром, добавив к трибуне на 1600 мест еще одну - на 600 мест. Пользователи Instagram* раскритиковали это решение, посоветовав властям Чечни сначала решить проблему с безработицей в республике.

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