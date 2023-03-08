Кадыров оценил украденного коня в 10 миллионов долларов

08 марта 2023, 12:11

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Стоимость украденного в Чехии жеребца Рамзана Кадырова составляет не 18 тысяч долларов, как сообщили в полиции, а 10 миллионов долларов, заявил сегодня сам глава дотационной республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта стало известно, что полиция в Чехии начала расследование кражи жеребца Зазу стоимостью около 18 тысяч долларов, похищенного несколькими днями ранее из конюшни в селе Крабчице. Украденный конь включен в список попавшего под санкции имущества Рамзана Кадырова, сообщили в Минфине страны.

В октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые выплаты за победу жеребцов Зазу и Быстрый Финиш, принадлежащих Рамзану Кадырову, в связи с тем, что глава Чечни летом того же года был включен в санкционный список Евросоюза. Конюшня с лошадьми Кадырова находится в чешском селе Крабчице, из-за санкций в отношении Кадырова его три скаковых и два племенных жеребца общей стоимостью 6 млн долларов уже несколько лет не могут покинуть Чехию, отметило в марте 2017 года чешское издание Hlidacipes.org.

Рамзан Кадыров сегодня прокомментировал в своем телеграм-канале кражу коня. "Выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица. Как такое стало возможным? Он что, содержался на какой-то захолустной ферме, чтобы его вот так легко смогли забрать? Где охрана? Где доблестная полиция с […] продвинутыми методами сыска? У нас в республике машину можно открытой на ночь оставить, а тут санкционную лошадь из загона кто-то уводит, а блюстители порядка узнают про это только через несколько дней", - написал глава Чечни.

Он также потребовал "не принижать ценность" скакуна 1 . "СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки", - заявил Кадыров. "Переживаю, что Зазу может попасть в плохие руки", - добавил он.

С 2014 года имена Рамзана Кадырова, его родственников и приближенных были включены во многие санкционные списки, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Напомним, по данным чешского издания Jezdci.cz, Кадыров приобрел Зазу в 2012 году у немецкой компании WH Sport International, чтобы конь участвовал в Дубайском кубке мира - престижных скачках, общий призовой фонд которых в 2023 году составляет 30,5 миллиона долларов. Тогда Зазу пришел пятым. Всего этот жеребец участвовал в 36 гонках, из них выиграл девять и заработал более 1,2 миллиона евро, сообщило РБК.

Собственные лошади являются одним из источников дохода Рамзана Кадырова. Одну из лошадей, по словам самого Кадырова, ему подарил наследный принц Дубая - шейх Хамдан Бен Мухаммед Аль Мактум. Правозащитники отмечали, что стоимость скакуна значительно превышает допустимый размер стоимости подарков, которые может получить чиновник.

В сентябре 2021 года глава Чечни приобрел для своей конюшни наиболее титулованного в России жеребца породы тинкер, конь стал подарком для дочери Кадырова.

При этом Чечня в 2020 году вошла в число лидеров по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню составили 106,4 миллиарда рублей. Однако бюджетные дотации – не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд имени Кадырова около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Ранее, в июне 2017 года, глава Минфина сообщил, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики.

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