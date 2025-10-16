Аналитики указали на закрытость данных об украинских пленных в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Данные депутата Госдумы Шамсаила Саралиева о нескольких сотнях украинских пленных в Чечне вызывают сомнение, в то же время достоверных данных нет, указали аналитики. Они не исключили, что Кадыров формирует свой фонд для обменов вне тех, которые проводятся при участии Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне содержатся сотни плененных "Ахматом" украинских военнопленных, для их возвращения на родину есть предусловия, заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Он отметил, что призвал родных украинских военнопленных, которые обращаются к нему, обращаться к украинским военачальникам. "Мы говорим, что готовы обменять, но вы отдайте тоже нашу категорию людей, которых вы держите в плену. Мы говорим, работайте уже с вашими военачальниками, которые этому препятствуют. Сейчас ведутся переговоры", - сообщил Саралиев, не уточнив, кого именно требуют освободить взамен на содержащихся в Чечне пленных.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* не исключила, что в Чечне содержат украинских пленных.

"Может все что угодно быть. Там есть тайные тюрьмы для наших граждан. Почему бы не быть для украинских военнопленных?", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница не исключает, что руководство Чечни может формировать собственный обменный фонд пленных, а Кадыров "пытается сам вести переговоры об обмене". "Во время чеченской войны было много обменов, которые устраивались, минуя государство. Такой опыт есть. Сейчас, конечно, сложно сказать", - отметила Ганнушкина*.

Противоречия между позицией критики сдачи в плен, которую выражал Кадыров, и усилиями по вызволению из плена решаются достаточно просто.

"Если это наш человек, то надо ему все равно помочь. А если это обычный чеченец, не из кадыровского окружения, то про него можно сказать, что он должен был вместе с танком сгореть", - пояснила Ганнушкина*.

15 апреля 2023 года глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти чеченских бойцов. При этом Рамзан Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В то же время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы. 8 мая один из пяти чеченских бойцов, вернувшихся из плена, публично принес извинения Рамзану Кадырову за сдачу в плен, а впоследствии был отправлен в зону военной операции на Украине.

Она согласна с тем, что Саралиев призывает родственников украинских военнопленных к тому, что в самой России не очень поощряется.

"Конечно, он призывает украинцев проявить активность, которую в России не проявить. Нам же (оставшимся в РФ) тоже говорят это те (кто сейчас за пределами РФ), кто в свое время тоже не вышел", - сказала Ганнушкина*.

Правозащитник, знакомый с реалиями Чечни уверен, что в Чечне нет сотен военнопленных украинцев. "Данные Саралиева не вызывают доверия. Возможно несколько пленных азовцев перевели туда, но не сотни", - считает он.

При этом, правозащитник считает вполне возможным, что руководство Чечни формирует свой обменный фонд военнопленных. "Но предположения о сотнях чеченцев в украинском плену тоже не вызывают доверия", - отметил он.

Правозащитник не видит противоречий между критикой сдачи в плен и усилиями по вызволению пленных.

"То, что говорил когда-то Кадыров, не значит, что будут руководствоваться этим всегда. Полезнее обменять и снова отправить на фронт", - указал он.

Член Центра защиты прав человека "Мемориал"* Владимир Малыхин сообщил, что нет точных сведений об украинских военнопленных, которые могут содержаться на территории Чечни.

"Об украинских пленных, находящихся в России, известно мало. Россия не воюет с Украиной, а проводит Специальную военную операцию, поэтому не считает их пленными и не соблюдает в отношении них нормы международного гуманитарного права. Большинство пленных не имеют связи с миром, власти РФ не сообщают, где они содержатся, есть только очень отрывочные и неточные данные. По данным украинской Харьковской правозащитной группы, на 18 сентября в Чечне содержалось как минимум 85 задержанных граждан Украины. Это минимальная оценка, сколько их точно и сколько из них именно военнопленных – мы не знаем", - рассказал он.

По словам правозащитника, об условиях содержания военнопленных конкретно в Чечне информации нет.

"Но вообще условия содержания пленных в России ужасные – они содержатся в нечеловеческих условиях, регулярно подвергаются избиениям, пыткам, унизительному обращению, психологическому давлению», - отметил Малыхин.

Ряд СМИ сообщали, что пленные украинцы подвергались в российском плену истязаниям. В частности, об этом, в том числе о пытках током, рассказала "Медиазоне"* Ирина Могитич, работавшая поварихой в "Азове"**. Домой она вернулась в рамках обмена пленными — ростовский суд приговорил Ирину к 13 годам колонии заочно, говорится в публикации от 29 марта.

Ему неизвестно о числе чеченцев, находящихся в украинском плену. «К сожалению, здесь у меня тоже нет никаких данных, я знаю только то, что было в СМИ. Возможно, украинцам, которые более плотно работают с пленными и опрашивают их, известно больше", - указал Малыхин.

Он также не исключил, что руководство Чечни намеревается создать отдельный обменный фонд.

"Никаких конкретных данных об этом у меня нет, но я не вижу, что могло бы исключить такую вероятность. Кадыров вполне автономен в формировании собственных воинских подразделений, в применении весьма своеобразных методов их комплектования и снабжения. Думаю, что эта автономия распространяется и на пленных. Это косвенно подтверждается и тем, что он не раз выкладывал в своем телеграм-канале записи с военнопленными, а в 22-м году его сыновья вообще привезли ему троих пленных «в подарок», - пояснил Малыхин.

В октябре 2022 года Рамзан Кадыров сообщал об участии троих своих сыновей в боях в зоне военной операции на Украине и о том, что трое захваченных военнопленных были доставлены в Грозный по решению его детей.

Правозащитник не видит противоречий в позициях Кадырова и Саралиева.

"Мне кажется, Кадыров позиционирует себя «отцом народа», «хозяином Чечни», все чеченцы – это его люди, где бы ни находились и что бы ни совершили, все ответственны перед ним, поскольку он говорит от имени чеченского народа. Это проявляется в его стремлении контролировать диаспору, и, как мне кажется, это же проявляется и в отношении к пленным. Да, он недоволен их поведением, но раз они его люди, то и принимать меры к ним он должен сам. Я бы не исключал, что в случае реализации этой инициативы мы еще увидим покаянные выступления освобожденных чеченских военнопленных, где они будут каяться и просить прощения у Кадырова и всего чеченского народа за свое недостойное поведение, приведшее к плену", - резюмировал Малыхин.

Возвращение вернувшихся из плена военных в зону военной операции и публичные извинения за пленение стали частью акта устрашения чеченских бойцов. При этом в исторической традиции на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, указали ранее аналитики.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров ранее утверждал, что в Чечне "на каждом стратегическом объекте содержатся до 10 украинских пленных", которые используются в качестве "живого щита" и заложников. 29 октября 2024 года, когда в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, Кадыров заявил, что там погибли украинские пленные.

В январе 2024 года Кадыров предлагал освободить 20 украинских военных в обмен на снятие санкций с его родных, лошадей и самолетов, но после критики со стороны z-блогеров назвал эти слова "толстым троллингом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов

** организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.