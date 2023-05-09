Чеченский боец извинился перед Кадыровым за сдачу в плен

09 мая 2023, 20:34

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Один из пяти чеченских бойцов, вернувшихся из плена, публично принес извинения Рамзану Кадырову, ранее критиковавшему военных за сдачу в плен. По словам бойца, он ждет отправки в зону военной операции на Украине.

"Кавказский узел" писал, что 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В то же время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы.

Один из чеченских бойцов, освобожденных из плена, выступил на открытии нового военного городка полка специального назначения «Север-Ахмат", следует из видео, опубликованного 8 мая в Telegram-канале Рамзана Кадырова. "Мы не сдались, нас поняли после ого как у всех пятерых закончились боеприпасы и позиции забросали газовыми гранатами", - рассказал он, отметив, что это не может служить оправданием сдачи в плен. "В ближайшее время мы в бою докажем как умеют, могут и должны сражаться воины", - пообещал молодой человек.

Боец принес извинения главе Чечни. "От имен своих четырех братьев и себя лично хочу, ради Аллаха, публично попросить прощения у вас, Рамзан Ахматович и у всех чеченских бойцов", - говорит он на видеозаписи. Затем он продолжает свою речь на чеченском языке, в том числе называя Кадырова "Мехк-да".

2 февраля министр печати Чечни Ахмед Дудаев написал в своем телеграм-канале, что парламентарии предложили дополнить название должности главы Чечни "его смысловым, но не буквальным, переводом на чеченский язык, который звучит как "Мехк-Да". По его словам, это не титул. Введение нового термина министр объяснил заботой о сохранении и развитии культуры и самобытности чеченского народа. Пользователи Telegram назвали идею дополнить должность главы Чечни титулом "отец страны" неуместной и пафосной и призвали не выделять Кадырова среди глав российских регионов. 9 февраля депутаты парламента Чечни единогласно приняли изменения в Конституцию республики, в том числе о наименовании должности главы Чечни "Мехк-Да".

По данным издания "Кавказ.Реалии"*, бойца зовут Тамирлан Хамидов. На чеченском языке он заверил главу Чечни, что бывшие пленные будут рады отдать жизнь на войне против Украины, говорится в сегодняшней публикации.

Хамидов сообщил, что ждут приказа для отправки в зону военной операции на Украине. "Планируем в ближайшее время вернуться в зону специальной военной операции. Ждем только приказа. Как скажут, так сразу отправимся", - привело его слова ИА "Чечня сегодня" 8 мая.

Обвинения Кадырова в адрес вернувшихся из плена направлены на предотвращение сдачи в плен

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники подчеркнули, что слова Кадырова о необходимости вернуться на фронт освобожденным из украинского плена чеченским бойцам направлены на предотвращение сдачи в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* опасается, что у вернувшихся из плена чеченцев могут быть новые трудности, так как в словах Кадырова прозвучало предложение выяснить, как они вообще попали в плен. "Возможно, пример героизации ранее попавшего в плен и вновь ушедшего на боевые действия должен принудить и этих бойцов опять уехать на передовую. Ведь есть эта установка — погибнуть, но не сдаться. Такая низкая ценность человеческой жизни", — указала Ганнушкина.

9 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусиханов, который ранее был возвращен из плена и после ранения лечился в Москве. Глава Чечни добавил, что после восстановления Мусиханов намерен вернуться в зону военной операции. Государственный телеканал "Грозный" также посвятил сюжет возвращению Мусиханова, подчеркнув, что Киргиз Мусиханов намерен вернуться на Украину. При этом в телесюжете не было слов самого Мусиханова об этом. Возвращение Мусиханова из украинского плена вызвало повышенный интерес Рамзана Кадырова из-за встречи пленного с Ахмедом Закаевым, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В разговоре с Ахмедом Закаевым Мусиханов утверждал, что в плену с ним обращались хорошо, однако позднее в телесюжете ЧГТРК "Грозный" он сообщил, что над ним в плену издевались. 20 февраля Кадыров объявил, что Мусиханов вновь отправился в зону военной операции и назначен командиром роты спецназа "Ахмат".

Чеченский правозащитник Оюб Титиев подчеркнул, что в действиях и словах Кадырова есть прямое указание, что этим бойцам нужно вернуться на передовую. "Скорее всего, Кадыров потому и обошёлся жёстко с ними, чтобы заново отправить их в зону боевых действий", — полагает Титиев.

Фактически обвинение пленных в трусости, которое просматривается в словах Кадырова — это отражение установки на предотвращение сдачи в плен. "Эта жёсткая позиция связана с тем, чтобы люди не сдавались в плен. Чтобы не было таких прецедентов больше. А как предотвращают сдачу в плен там, на месте, в зоне боев, мы не узнаем", — резюмировал Титиев.

Извинения бойца вписались в существующий в Чечне тренд на извинения перед властями

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России, дойдя и до Москвы. Например, 5 августа 2022 года житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится. Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки 19 августа 2022 года, извинился за свое поведение.

В октябре 2022 года извинения перед мусульманами принес молодой человек, который станцевал в розовом платье на въезде в Грозный, а также двое его знакомых, причастных к съемке видео об этом. Один из молодых людей добавил, что понес наказание за свой поступок.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и за критику властей. Так, житель села Верхний Наур Мовлади Мутаев в аудиосообщении пожаловался Рамзану Кадырову на местные власти, которые не занимаются решением проблем села. Позже в сети появилось видео, на котором Мутаев извиняется за свои слова перед главой Чечни.

В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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