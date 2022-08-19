Диджей публично извинился за выступление в чеченском костюме

19 августа 2022, 15:28

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Диджей, надевший чеченскую одежду и головной убор во время исполнения танцевальной музыки, в опубликованном сегодня видеообращении извинился за свое поведение.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. В частности, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

Жители самой Чечни также регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Видео с извинением диджея за использование чеченского головного убора и одежды опубликовано сегодня в Telegram-канале "ЧП Грозный95", на который подписаны 5,32 тысячи пользователей. "А вот и диджей в мусульманской форме", - говорится в аннотации к ролику.

На видео молодой мужчина, глядя в камеру, обращается к мусульманам. "Уважаемые верующие, мусульмане, в особенности народы Кавказа, Чечни. Ни в коем случае не хотел задеть вашу веру. Просто я не знал, что этот головной убор нельзя надевать на такого рода мероприятия. В свое оправдание могу сказать, что в магазине, где я покупал рубашку и головной убор, продавец меня об этом тоже не уведомил. Я глубоко сожалею и благодарю своего знакомого Тимура за то, что он вовремя мне это сообщил", - говорит на видео мужчина. Он не уточнил, где и когда купил головной убор, и в каком городе выступил в нем.

Видеозапись выступления диджея была размещена 18 августа в том же Telegram-канале. На ней видно, что мужчина, записавший позднее видео с извинением, стоит за диджейским пультом в чеченском головном уборе и длинной серой рубахе. В помещении звучит танцевальная музыка и видны танцующие люди. Где и когда сделана видеозапись, в публикации не уточняется.

"Глядя на таких [уничижительное выражение], не думайте, что он чеченец или мусульманин. Многие косят под чеченцев, чтоб порочить имя! За эту ситуацию взялись и будут принимать должные меры по этому поводу!" – говорится в публикации.

На извинения диджея обратил внимание читатель "Кавказского узла" с ником moshe. "Распространилось короткое видео, на котором мужчина в тюбетейке и длинной рубахе (так обычно одеваются чеченские старики и муллы), выступает в качестве диджея на дискотеке в каком-то клубе, да еще употребляет энергетик. […] Я так понимаю, что если этот "мулла-диджей" окажется чеченцем, то ему несдобровать. Публичное унижение и показное покаяние ему обеспечены, это как пить дать! Это в лучшем случае. А то могут и палками поколотить", - написал он в комментарии к материалу "Видео оголенной туристки во Владикавказе вызвало споры в сети".

Диджея вынудили извиниться, предположил сегодня в ответном комментарии читатель "Кавказского узла" с ником andres." Касательно видео "диджея" в мусульманской одежде. Человека уже нашли и заставили извиниться. […] Что тут сказать, кроме как "легко отделался чувак". Могло быть хуже. Намного хуже", - написал он.

Напомним, исламские нормы не предусматривают никакого силового воздействия на немусульман, если те оскорбляют религиозные чувства, указали в октябре 2021 года исламоведы и кавказоведы в связи с публичными извинениями девушки перед мусульманами. Извинений добиваются, исходя из кавказских адатов, пояснил сотрудник ДУМ европейской части России Ахмад Макаров. "Это адатные нормы, а не шариатские. Адаты действительно предусматривают публичное извинение оскорбителя, причем оно может быть получено с принуждением", - сказал он.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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