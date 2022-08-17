Видео оголенной туристки во Владикавказе вызвало споры в сети

17 августа 2022, 14:05

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Поведение девушки, которая в крайне коротких шортах пришла за продуктами во Владикавказе, недопустимо, однако никто из окружающих не сделал ей замечания, указали пользователи Telegram-канала. Подобные вопросы должны регулировать власти, ограничив туризм и прописав правила поведения, возразили их оппоненты.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года волонтеры разработали памятку для туристов, указав, что в Северной Осетии неприемлемо употребление крепкого алкоголя, не следует проявлять свои чувства на публике и курить. Также в буклете был прописан дресс-код для посещения горных святилищ.

Видеозапись на которой снята девушка, которая в крайне коротких шортах идет по продуктовому магазину во Владикавказе, была опубликовано 16 августа в Telegram-канале "ЧП Кавказ".Админы паблика указали, что запись сделана в магазине «Стейтон» на улице Гагкаева. В описании записи предлагается "составить Кодекс правил туриста" и "раздавать в аэропорту всем прилетающим в Осетию".

"Кавказский узел" не располагает информацией месте и дате проведения видеосъемки.

К 14.00 мск запись в Telegram-канале. на который подписаны 70729 человек, набрала 2259 комментариев. Ряд пользователей осудили девушку. "Запретить вход в общественные места, достали уже! Нет ни стыда. ни совести, ни уважения к старшему поколению" - заметила Маргарита Андиева. "Выкинула бы она такой финт в Чечне, уже извинялась бы публично", - заявил пользователь, который в качестве никнейма использует изображение женщины в платке. "У меня нет слов просто... Это уже явно перебор. Хоть бы кто-то подошёл и слово сказал. Наша толерантность - наш враг", - указала Заra. "Даже никто замечания не сделал", - согласилась Заира. "Эту девушку снимать не обязательно было, а подойти и сделать ей замечание", - подчеркнул пользователь АЕ.

"Есть элементарные нормы приличия. Я не говорю уже об Исламе. Даже если человек далёк от Ислама, в светском обществе считается крайне бескультурно оголять большую часть тела. Есть свои нормы ношения одежды даже в этом обществе", - указала Kausar. "Это не осуждение, но надо знать, что ты на Кавказе и тут это не приемлемо", - добавил Di.

Меры в связи с таким поведением туристов должны предпринимать власти или ограничить появление в общественных местах туристов в чрезмерно открытой одежде, отменили некоторые из комментаторов. "Потихоньку Кавказ превращается в Тайланд. Надо закрыть туризм, как считаете?" - спросил Игорь Иванов. "Почему охрана не вытурила её?" - поинтересовался 25225.

Другие пользователи возразили, что девушка могла и не знать, как следует себя вести на Кавказе. "Она же турист, откуда ей знать было , отметил пользователь "? ?" "Пусть ходит, в чём ей удобно. Главное, чтобы человеком нормальным была", - поддержала Наталья Дубнова.

Как писал "Кавказский узел", чеченское министерство по туризму в 2019 году выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни, однако пользователи Instagram* сочли оправданными советы ведомства. Памятку министерства должны распространять и турагентства, предположили они. В июле Минтуризма Чечни вновь опубликовал на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов.

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