Памятка для туристов Северной Осетии появилась вслед за Чечней и Дагестаном

31 июля 2021, 18:59

В Северной Осетии неприемлемо употребление крепкого алкоголя, не следует проявлять свои чувства на публике и курить, указали составители памятки для туристов. В буклете прописан дресс-код для посещения горных святилищ.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне видео с откровенным танцем на фоне гор и традиционной родовой каменной башни вызвало спор об ограничениях для туристов в Северной Осетии. Пользователи Instagram предложили вручать туристам буклеты с рассказом о местных обычаях и запретах, а в случае нарушений добиваться публичных извинений. В республиканском комитете по туризму заявили на это, что для знакомства с правилами поведения достаточно информации на стендах у 36 наиболее популярных туробъектов. Однако местные аналитики сочли, что памятки об обычаях и запретах в Северной Осетии могут предотвратить конфликты между туристами и жителями республики.

Минтуризма Чечни также выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов еще в 2019 году. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни, но в июле 2021 года такая памятка появилась и в Дагестане. Ее составители указали критикам, что уважение местных обычаев прописано в федеральном законодательстве.

Волонтеры разработали памятку для туристов в Северной Осетии, сообщил 30 июля Telegram-канал "Осетия", опубликовав и саму памятку. В буклете говорится о неприемлемости употребления крепких алкогольных напитков и появления в общественных местах в пьяном виде. О курении сказано чуть мягче: "В Северной Осетии не приветствуется курение, и рекомендуется делать это непублично".

Составители памятки также не рекомендуют "публичное проявление чувств". "Таким образом вы не будете объектом смущения у местных жителей, где менталитет не подразумевает проявление чувств на людях". Примеры нежелательных действий в памятке не приводятся.

Дресс-код в памятке прописан только для посещения святых мест в горах. "Мужчинам не рекомендуется заходить в святилище в шортах и майках. Женщинам разрешено посещать только женские святилища, перед посещением которых нужно облачиться в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, а на голову надеть платок", – говорится в трехстраничном буклете.

Имена авторов и дата печати в памятке не указаны. На сайте Комитета по туризму Северной Осетии, по состоянию на 19.00 мск 31 июля, эта памятка не опубликована.

Осенью 2020 года у пользователей соцсети вызвало возмущение посещение осетинского святилища Реком рэп-исполнителем Джиганом. Вопреки традиции, он не снял обувь. В 2019 году возмущение в соцсетях вызвали селфи и видео с черепами в "Городе мертвых". Власти Северной Осетии временно закрыли Даргавский некрополь, решив разработать концепцию его дальнейшего функционирования с учетом этих инцидентов. Нужно организовать охрану Даргавского некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил в связи с этим директор Национального музея Северной Осетии Валерий Кубалов.

Подробнее о проблеме посещения туристами таких мест, как святилище Реком и Даргавский некрополь, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" материале Ларисы Сотиевой "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе".

Проблема дресс-кода в Северной Осетии стала предметом дискуссии в июне. Тогда вызвали широкий общественный резонанс поучения главы Комитета женщин общественного движения "Высший совет осетин" (Стыр Ныхас) Ирины Макоевой о том, как должны одеваться осетинские девушки. Движение "Хотæ" (Сестры) раскритиковало инициативу Макоевой о проведении лекций на эту тему и предложило комитету обратить внимание на защиту прав женщин. Однако вскоре "Хотæ" вступилось за Макоеву, призвав прекратить нападки на нее в соцсетях и уважать мнение, которое разделяют многие представители старшего поколения в Северной Осетии. Сама Макоева заверила, что против навязывания дресс-кода.

По словам Макоевой, "девушка-осетинка должна быть целомудренной, она должна вести себя в общественных местах прилично". "Она не должна себя проявлять с негативной стороны, она не должна громко разговаривать, она не должна выходить полуобнаженной, она не должна на наших национальных свадьбах, танцуя осетинский народный танец, выходить в брюках или полуоголенная", – сказала Макоева. Как жители Владикавказа отнеслись к этим словам – на видео "Кавказского узла".