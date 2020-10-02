Пользователи соцсети обвинили рэпера в осквернении североосетинского святилища

02 октября 2020, 19:00

Рэп-исполнитель Джиган прошел на территорию святилища Реком в обуви, нарушив традицию и осквернив это место, заявили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году возмущение в соцсетях вызвали селфи и видео с черепами в "Городе мертвых". Власти Северной Осетии временно закрыли Даргавский некрополь, решив разработать концепцию его дальнейшего функционирования с учетом этих инцидентов. Нужно организовать охрану Даргавского некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил в связи с этим директор Национального музея Северной Осетии Валерий Кубалов.

На фоне скандала с "Городом мертвых" всплыли истории, когда туристы справляют дни рождения и веселятся в священном для осетин святилище Реком, куда, согласно осетинским традициям, следует подниматься исключительно босиком, соблюдая разделение святилища на мужскую и женскую части, отмечается в материале Ларисы Сотиевой ""Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе".

Украинский и российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, известный под сценическим псевдонимом Джиган, опубликовал 1 октября на своей странице в Instagram свое фото в святилище Реком. На фото Джиган, одетый в спортивную одежду и кроссовки, сидит на ограде из необработанного камня. За его спиной - деревянное здание святилища с черепами животных на фасаде.

К 19.00 мск 2 октября эта публикация собрала 167 тысяч просмотров и 1083 комментария. У страницы 4,4 миллиона подписчиков.

Многих читателей возмутило, что певец проигнорировал правила посещения святилища. "...Читать не умеешь? При входе в Реком табличка на двух языках, где прописаны правила. Это святое место! <...> там в обуви нельзя ходить!" - написал сегодня chermen_savlokhov. "Он наши святые места оскверняет", - заявил сегодня chermen_savlokhov.

"В обуви нельзя ходить в это место", - написал, в свою очередь, _bzn_010. "Почему он в обуви? Нельзя же", - удивился dzerka_rso. "Да уж, в кроссовках. Он что, избранный?" - возмутился artur_dzheriev.

Однако часть комментаторов высказалась в защиту рэпера. "Шумиху какую-то подняли из ничего. Он же там не голый", - написал lukoyanov__kirill. "Хейтеры налетели", - посетовал remont._kvartir._vladikavkaz.

Святилище Реком расположено в Цейском ущелье на высоте 1946 метров над уровнем моря. По мнению ученых, оно построено в 1382 году. В отличие от других культовых сооружений региона, здание святилища сооружено из бревен, а не из камня, причем при строительстве не использовались какие-либо крепежные элементы и гвозди, указано в публикации от 25 октября 2018 года на сайте комитета Северной Осетии по туризму.