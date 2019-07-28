Руководство Нацмузея Северной Осетии озвучило планы относительно Даргавского некрополя

28 июля 2019, 05:36

Нужно организовать охрану Даргавского некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил директор Национального музея Северной Осетии Валерий Кубалов. Пользователи соцсетей раскритиковали использование захоронения в качестве туристического объекта.

Как писал "Кавказский узел", министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов подписал приказ о временном закрытии для посетителей Даргавского некрополя в связи с появившимся в Интернете публикация о том, что туристы в некрополе трогают экспонаты, вытаскивают их из склепов. По словам Кубалова, на территории некрополя необходимо разместить щиты, где будут указаны правила поведения для туристов. Вход на территорию некрополя закрыт, все, кто нарушит запрет, будут считаться вандалами.

"Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации министерства культуры Северной Осетии, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.

Министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов дал поручение Национальному музею, в чьем ведении находится Даргавский некрополь, представить концепцию дальнейшего его функционирования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Министерства культуры республики.

Концепция дальнейшего функционирования Даргавского некрополя уже готова, сообщил 27 июля корреспонденту "Кавказского узла" директор Национального музея Северной Осетии Валерий Кубалов. Он считает, что необходимо организовать охрану, которая будет патрулировать территорию некрополя.

«Мы об этом давно говорим, просто не было финансовой возможности. Там должны быть гиды. Он там есть, но так как сотрудников у нас не хватает, иногда он отсутствует. Нужно обязательно два-три гида в летний период. У нас там стоят видеокамеры, но нужно увеличить их количество в несколько раз», - сказал он.

Он считает, что туристам должны рассказывать историю Осетии местные гиды, но в Национальном музее сейчас не хватает сотрудников, поэтому было принято решение привлечь волонтеров из числа выпускников исторического факультета и знатоков осетинской истории.

По словам Кубалова, в склепах есть лазы, через которые в них проникают люди, и эти лазы необходимо закрыть. Кроме того он отметил, что нужно установить информационный стенд с правилами посещения подобных мест, которые установлены федеральным законодательством. «Честно говоря, мы надеялись на то, что все люди верующие. Хотя бы 90%. А 10% в душе веруют и понимают, что это кладбище, и будут вести себя, как на кладбище. Но это не так», - сказал Валерий Кубалов.

Даргавский некрополь состоит из 95 склепов, территория огромная и нет возможности контролировать каждого туриста, признался он. По его словам, если у музея появится финансовая возможность, то они хотели бы обнести объект забором, через но так, чтобы он не мешал обзору и позволял делать фотографии.

«Мы предлагаем восстановить один пустой склеп и с помощью макета показать изнутри, как он выглядел тогда», - также сообщил он.

По словам Кубалова, Национальный музей не организовывает туры в Даргавский некрополь, туристов туда свозят турфирмы из соседних регионов. Вход в Даргавский некрополь для взрослых стоит 100 рублей, для детей - 30 рублей. Также музей обслуживает льготные категории граждан. Услуги гида по историческому объекту стоят 200 рублей.

Даргавский некрополь расположен в 37 километрах к юго-западу от Владикавказа. "Город мертвых" является одной из самых интересных исторических достопримечательностей Северной Осетии. Первые захоронения в селе Даргавсе относятся к началу ХVII века. У каждой семьи был свой фамильный склеп. Умерших не зарывали в землю, а укладывали в склеп через отверстие, которое потом закрывали деревянным щитом. Когда все боковые полки заполнялись телами, останки опускались вниз, освобождая место для новых погребений. В одном склепе могло помещаться свыше ста покойников.

О полном закрытии некрополя речь не идет

«Никто ничего закрывать не собирается. Кто-то недопонял. Они [министерство культуры] просто заняты тем, что совершенствуют, развивают, улучшают [ситуацию с памятником] это чисто рабочие моменты», - сказал доктор исторических наук, профессор Руслан Бзаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Даргавский некрополь «более века находится в центре туристического интереса».

Отвечая на вопрос о целесообразности разработки памятки поведения для туристов, посещающих памятники, подобные Даргавскому некрополю, историк отметил, что большое значение имеет уровень воспитания.

«Я не встречал никого, кто был бы против порядка, в любом деле нужен порядок. Точно также есть люди воспитанные и невоспитанные, не вижу предмета для обсуждения… Есть старые правила, они были 50 лет назад и будут через 50 лет после», - резюмировал Руслан Бзаров.

Туристов необходимо просвещать, а не запрещать им доступ к объекту всемирного наследия UNESCO, отмечает в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе" уроженка Осетии Лариса Сотиева, независимый эксперт с многолетним опытом работы в международной гуманитарной и миротворческой среде. "Туриста надо учить базовым правилам, которые разделяет общество, куда он приезжает и необходимо ему помогать интегрироваться в местную среду, в местную культуру на тот короткий срок посещения. И это должно стать таким же важным элементом туристической индустрии, как наличие гостиниц, добротной еды или хороших автомобильных дорог в горы", - пишет, в частности, Лариса Сотиева.

Алина Акоева раскритиковала идею закрыть Даргавский некрополь

Закрыть некрополь для неорганизованных туристов технически невозможно, считает общественный деятель, искусствовед, автор проекта "Потерянная Осетия" Алина Акоева.

"Скажите, а как технически будет осуществлено закрытие Города Мертвых? Мне вот жутко интересно. Все последние годы, а я туда езжу с завидной регулярностью, я наблюдаю картину, когда на входе в этот филиал Нацмузея сидит (а чаще вообще не сидит) тетенька, которая бесконечно разговаривает по телефону. И билеты она тоже продает, разговаривая по телефону, и туристы, которые вместо того, чтобы сделать три шага в сторону и переступить канавку, честно идут через кассу, очень тетеньку отвлекают. И экскурсии, например, моим гостям не предложили ни разу, и даже нос из окошка не высунули. Так вот, мало кто из сотрудников музея, которых туда ссылают, выходит из будочки на входе и делает обход территории", - написала она 22 июля на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что "черепа эти лежат там уже лет пять".

"Это не значит, что вандалов там нет. Они есть, и неграмотные туристы там тоже есть, но почему-то вместо того, чтобы наладить нормальную работу в филиале Национального музея, чтобы посадить там 2-3 человек из бесконечно раздутого штата музея, которые бы просто обходили территорию два-три раза в день и хотя бы сорняки выдергивали, которые разрушают крыши склепов, филиал закрывают. При этом технически его можно закрыть, только если обнести всю территорию забором из профнастила метра два высотой, просто потому что формальные ворота, ведущие на территорию, обходятся на раз-два», - написала она.

В другом комментарии Алина Акоева пояснила ситуацию с забором в городе Мертвых.

«О, Эльбрус Кубалов заявил: «Мы будем проводить информационную работу, установим таблички о запрете посещений. Все, кто окажется на территории некрополя, будут считаться вандалами. Ведь, чтобы войти, им придется перелезть через забор, а это нарушение», - отметил Кубалов. По всей видимости, министр давно не был в Даргавсе, и не знает, что никакого забора там нет, есть старая ограда чуть выше щиколотки, которая как ограда и не воспринимается. Кроме того, вандализм с точки зрения закона - это "осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах". Нахождение человека в закрытом для посещения месте при отсутствии хулиганских намерений никак не может быть рассмотрено как вандализм, а лишь как нарушение общественного порядка, да и то не грубое. Проводить информационную работу, конечно, надо, и это прямая обязанность сотрудников Нацмузея, подчиненных того же Кубалова», - написала она.

Глава "Стыр Ныхас" предложил ограничить доступ к склепам

Прокомментировал на своей странице в соцсети Facebook ситуацию с Даргавским некрополем глава общественного движения "Стыр Ныхас" Руслан Кучиев.

По поводу публикаций в Интернете о том, что туристы в Даргавском некрополе трогают экспонаты, вытаскивают их из склепов, к министру культуры обратились представители молодежного комитета общественного движения "Стыр Ныхас".

«Люди задаются вопросом, какое отношение имеет молодежь "Иры Стыр Ныхас" к временному закрытию Даргавского некрополя. Имеет и самое прямое. Во-первых, мы эту проблему поднимаем уже давно. Последний раз я ее озвучил на заседании государственной комиссии по языку на прошлой неделе. Была заявлена необходимость принятия неотложных серьезных мер для предотвращения актов вандализма и кощунства на этом кладбище. После этого в сети, как дополнительный раздражитель, появились фотографии молодого туриста с костями и черепами, вынутыми из склепов. Это вызвало бурную реакцию и возмущения, особенно в соцсетях. Молодежь без каких-либо наших указаний сами встретились с министром культуры, который их внимательно выслушал. Большое ему спасибо за принятое решение. Оно, несомненно, правильное, хотя и временное. Министерство, руководство музея и молодежь совместно сформируют меры, которые нужно принять для исключения в дальнейшем фактов вандализма и недостойного поведения в этом сакральном для нашего народа месте», - написал он.

Он сообщил, что предложения организации "Стыр Ныхас" заключаются в ограничении доступа к склепам и их содержимому, прокладке одного кругового маршрута для туристов, "отклоняться от которого не будет разрешаться" и направлении денег от продажи входных билетов на содержание некрополя "в надлежащем виде и охрану".

Пользователи соцсетей назвали недопустимыми экскурсии в некрополь

В группе "Осетия" в социальной сети Facebook 22 июля было размещено фото молодого человека с черепом в руках. Фото было опубликовано с хештегами #Даргавс, #Dargavs и другими. Под публикацией по данным на 05.35 мск сегодня, 28 июля стоит 376 комментариев.

"В этом виноваты только мы сами, осетины, что позволили всяким туристам посещать могилы наших предков, да еще там за вход деньги берут!" - написал As Digoron.

"Туризм - не значит, давать измываться над предками!" - отметила Raisa Kochieva.

«Господи откуда столько злости! При чем туристы? Их же туда возят наверняка на экскурсии и куда смотрят организаторы? Почему они разрешают делать такие оскорбительные вещи над умершими? Я не оправдываю туристов, но большей частью вина за организаторами», - написала Fatima Kanukova.

"Вообще места захоронения не должны быть до такой степени открыты. Я понимаю, что многое уже разворовано, но воруют не туристы, а воры могил... Ну а туристам надо объяснить, что даже в музее нельзя трогать экспонаты, не говоря уже об открытых захоронениях", - пишет Andrey Belwelt.

«Это не позволительно ни в какой вере. Это фактически кладбище. Закрыть надо, пусть со стороны смотрят, а на территорию нет хода. Любоваться и трогать останки усопших - грех большой», - написал Магомед Шамилов.