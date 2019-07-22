Даргавский некрополь временно закрыт для туристов после появления видео с черепами

22 июля 2019, 21:35

Власти Северной Осетии решили разработать концепцию дальнейшего функционирования Даргавского некрополя после появления в Интернете видео, на котором видны черепа в проемах сооружений "Города мертвых". Пользователи соцсетей рассуждают о нравственности и предлагают организовать охрану склепов.

"Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации министерства культуры Северной Осетии, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа.

Доступ посетителей к "Городу мертвых" закрыт до особого распоряжения

Министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов подписал приказ о временном закрытии для посетителей Даргавского некрополя, сообщила сегодня руководитель пресс-службы министерства Залина Басиева.

"Представители молодежного комитета общественного движения "Стыр Ныхас" обратились к министру в связи с появлением в Интернете публикаций о том, что туристы в некрополе трогают экспонаты, вытаскивают их из склепов, поэтому принято решение о временном закрытии для посещения филиала Национального музея Северной Осетии – Даргавского некрополя", – пояснила Басиева. Она отметила, что министр дал распоряжение руководству Национального музея Северной Осетии и представителям молодежного комитета "Стыр Ныхас" разработать и представить на утверждение концепцию дальнейшего функционирования Даргавского некрополя, передает агентство "Интерфакс-Юг".

Закрытие некрополя – временная мера, прокомментировал сам Эльбрус Кубалов. По его мнению, на территории некрополя необходимо разместить информационные щиты, где будут указаны правила поведения для туристов.

"Мной принято решение о закрытии некрополя до особого распоряжения. Я дал поручение руководителю предоставить мне концепцию. Нужно поставить информационные щиты с правилами поведения. Когда мы все это сделаем, все решится. Это памятник истории. Наша задача сегодня – сохранить его для будущих поколений", – заявил Эльбрус Кубалов.

По его словам, пока заходить на территорию некрополя запрещено. Все, кто нарушит запрет, будут считаться вандалами. "Мы будем проводить информационную работу, установим таблички о запрете посещений. Все, кто окажется на территории некрополя, будут считаться вандалами. Ведь чтобы войти, им придется перелезть через забор, а это нарушение", – сообщил Эльбрус Кубалов, слова которого приводит портал "Абон".

Даргавский некрополь расположен в 37 километрах к юго-западу от Владикавказа. "Город мертвых" является одной из самых интересных исторических достопримечательностей Северной Осетии. Первые захоронения в селе Даргавсе относятся к началу ХVII века. У каждой семьи был свой фамильный склеп. Умерших не зарывали в землю, а укладывали в склеп через отверстие, которое потом закрывали деревянным щитом. Когда все боковые полки заполнялись телами, останки опускались вниз, освобождая место для новых погребений. В одном склепе могло помещаться свыше ста покойников, пишет "Sputnik-Осетия".

Пользователи соцсетей рассуждают о нравственности и предлагают организовать охрану склепов

Видеозапись, на которой, как утверждается авторами, видны черепа в проемах сооружений "Города мертвых", попала 19 июля в социальные сети и вызвала негодование у людей. "Кавказский узел" в настоящее время не может проверить, когда и кем была сделана эта видеозапись.

Одним из первых видеозапись разместил Telegram-канал ZRFV. "Сегодняшний кадр из Даргавского некрополя. Городка мертвых то есть. Какие-то мрази решили приколоться и выставили черепа в отверстия склепов", – говорится в сопровождающей видео записи.

Много откликов видео собрало в северо-осетинских пабликах соцсети Instagram. Так, в группе chp_vladikavkaz к 21.30 мск 22 июля скандальная видеозапись набрала более 64 тысяч просмотров и 284 комментария. В числе комментариев как осуждение в адрес тех, кто трогал черепа, так и предложения об организации охраны.

"Не осталось ничего святого у людей! Где тот великий народ, который называет себя потомками аланов?" – задает риторический вопрос в обсуждении oks8777.

"Как же люди стали гневить горы, дух наших предков", – удивляется madi221006.

"Камер там нет? И почему уголовное дело не возбуждается?", – интересуется dom_trikotage_vld.

"Наша нация вымирающая, и столько трагедий страшных пережила, и никто и ни разу не задается вопросом, а может, мы сами что-то должны изменить в поступках в поведении, уважать и почитать", – отмечает annatokmaeva.

"А захоронить их нельзя?" – спрашивает podari_vladikavkaz.

"Ничего не надо предавать земле, это национальные памятники, просто нужно сделать так, чтобы там стоял патруль, а лучше сторожевой", – отвечает molekulyarnyj_dietolog.

В группе chp.ossetia к 21.30 мск 22 июля видеозапись из Даргавского некрополя набрала более 13 тысяч просмотров и 105 комментариев. Здесь также участники обсуждения рассуждают о нравственности и предлагают ограничить доступ к склепам.

"Переигрывает наша молодежь. Забывают, имея в руках телефон, ради того, а ну-ка, кто круче сделает видео, селфи, фото – что можно делать, а чего делать нельзя! Потеряны стыд, совесть, традиции, уважение, страх", – пишет arsenhuga25.

"Я тоже за то, чтобы из кладбища не делать развлечения, закрыть и оставить усопших в покое, не пускать кого ни попадя лишь бы деньги заработать", – отмечает albinatengizovna.

"В срочном порядке необходимо выставить нормальные ограждения, чтобы не было доступа к склепам. Выставить охрану. Если мы это не сделаем в кратчайшие сроки, то потеряем весь комплекс. Не помешало бы определить круг туроператоров, которые имеют право привозить туда туристов", – предлагает skiff6872.

Имеющаяся в некрополе охрана не справляется со своими обязанностями

С тем, что вопрос об охране Даргавского некрополя необходимо решить в кратчайшие сроки, согласен и председатель координационного совета общественного движения "Высший Совет Осетин" Руслан Кучиев.

"Конкретно об этом случае я пока не имею информации, но вопрос об охране данного объекта я поднимал на последнем заседании государственной комиссии по осетинскому языку. Тогда мне пояснили, что там работают люди, которые продают билеты и охраняют некрополь. Однако к нам поступают сигналы, что некоторые туристы, да и местные жители занимаются там кощунством. Это кладбище, и к нему должно быть соответствующее отношение. Должностные лица, ответственные за средневековый некрополь, должны обратить внимание на проблемы охраны объекта", – заявил Руслан Кучиев в комментарии "15-му Региону".