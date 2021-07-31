Составители памятки туристам в Дагестане предостерегли от услуг типа "Приора-тур"

31 июля 2021, 17:10

Многие туристы организуют свой отдых в Дагестане, не обращаясь к туроператорам, но они рискуют получить некачественные услуги, так называемый "Приора-тур", указал директор местной ассоциации благотворительных фондов Абдулла Алиев. Составители памятки с дресс-кодом туристов в Дагестане указали, что уважение местных обычаев прописано в федеральном законодательстве.

"Кавказский узел" сообщал, что 28 июля на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане была презентована памятка для туристов. Женщинам при посещении Дагестана рекомендовано не носить облегающие джинсы или короткие юбки, а мужчинам - не надевать шорты. Критики этой инициативы написали в Telegram, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают эти правила в одежде.

Год назад, 21 июля 2020 года, на смотровой площадке Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана появилась табличка с призывом к приезжим соблюдать дресс-код. Некоторые пользователи соцсетей тогда заявили, что дресс-код может отпугнуть туристов, и это скажется на доходах местных жителей. Минтуризма Дагестана заверило, что табличка появилась по чьей-то частной инициативе, и других подобных в регионе нет. Но муфтият Дагестана, сославшись на жалобы местных жителей, также призвал гостей республики чтить местные "традиции и устои" своим поведением и внешним видом. Опрошенные "Кавказским узлом" туристы признались, что стараются быть сдержанными в одежде при посещении республики, хотя и не считают строгие ограничения уместными.

Памятка опирается на нормы закона о туризме

Памятка носит общий характер, не является справочником или списком рекомендаций для всех случаев жизни, а лишь сообщает туристу некоторые сведения о культурной специфике посещаемых мест, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из составителей памятки, исполнительный директор ассоциации благотворительных фондов Дагестана "Друзья милосердия" Абдулла Алиев, один из авторов памятки.

"Памятка больше все-таки нацелена на культурную специфику, а более подробная информация об особенностях пребывания в республике – это задача, может быть, справочника для туриста, который, наверное, издаст Минтуризма или отдельные туристические организации", – сказал он.

Поведением и внешним видом туристов озабочены сельские общины (джамааты), и памятка разработана с учетом их пожеланий, указал Алиев. По его словам, интересы местных общин представляют сельские благотворительные фонды, которых сейчас очень много – только в базе "Друзей милосердия" их больше 50.

"Так как туризм развивается, число туристов растет. Они посещают и места культурного и религиозного значения в сельской местности. Иногда не назло или по глупости, а просто по незнанию турист может как-то себя не так повести и не знать, что здесь, к примеру, нельзя покурить. А памятка дает сведения и советы – и ни к чему не обязывает", – подчеркнул Алиев.

По его словам, будет составлена аналогичная памятка, адресованная для представителей сельских джамаатов. "Чтобы они понимали, что такое туризм и как правильно строить отношения с туристами", – добавил Абдулла Алиев.

Он посетовал, что памятка вызвала критику в СМИ, по мнению, Алиева, необоснованную. "В памятке нет ничего, что бы противоречило "Закону о туризме" в РФ. В законе сказано, что турист обязан соблюдать обычаи и традиции региона, в котором он находится на временном пребывании или транзитом. Поэтому памятка учитывает в целом мнения о нравственных устоях общества в Дагестане, в том числе касаемо порядка общения и одежды. Памятка в равной степени относится, как к дагестанцам, так и к туристам", – сказал Абдулла Алиев.

"Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования", - сказано в статье 7 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" с изменениями на 11 июня 2021 года.

Историк Хаджи-Мурад Доного работал над дополнением к ней, с рекомендациями для гидов. "Моя задача - разъяснить нашим дагестанским гидам некоторые моменты, чтобы они всякую ерунду не говорили туристам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Памятка, по его мнению, тактична по отношению к туристам. "Ведь они приезжают посетить Дагестан, чтобы посмотреть его красоты, хорошо покушать, познакомиться с местными особенностями. И жесткие требования – например, какую одежду носить, как ходить – приведут к дискомфорту и не будут способствовать тому, что турист вновь захочет вернуться в Дагестан. А заинтересованность в туризме сейчас большая", – пояснил Доного.

В то же время, по его мнению, в республике существует категория людей, которая считает, что туризм Дагестану не нужен. "Они считают, что это может развратить людей, нанесет какой-то вред жизни общества. Но ведь туризм развивается в настоящее время по всему миру, в том числе и в мусульманских странах. И, конечно, есть необходимость, чтобы туризм развивался с учетом и с уважением нравов и обычаев людей. Поэтому такого рода памятки полезны туристам", – резюмировал Доного.

Человеку, оказавшемуся в новом для него месте, где живут люди, отличающиеся по языку, вероисповеданию, а значит, и культуре, всегда надо заранее ориентироваться в новых для себя условиях, чтобы знание "устава" в "чужом монастыре" помогло избежать некомфортных для него ситуаций, указала корреспонденту "Кавказского узла" писательница Миясат Муслимова.

"Конечно, для иностранцев и соотечественников из других регионов (все-таки мы одна страна) степень новизны будет разная, но будет. Нам бы хотелось, чтобы гостям было максимально комфортно, а это значит, что памятки такие нужны – хотя бы для того, чтобы снять предубеждение. Но любой гость заинтересован в добром приеме и сам. Выбрав место посещения, он уже проявил симпатию к тем, кто его встретит, поэтому взаимные ожидания помогают успеху поездки. Когда речь идет о культе кавказского гостеприимства, мы всегда готовы смягчить любую проблемную ситуацию, но именно этот культ требует предупредить либо риски характеров, либо риски незнания", – отметила она.

В 2019 году Минтуризма Чечни также выпустило памятку с описанием дресс-кода для туристов: женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов. Памятка также регламентирует для приезжающих в Чечню общение с местными женщинами и курение. Туроператоры тогда скептически восприняли идею о дресс-коде для гостей Чечни.

В сельских районах требования к туристам выше

Абдулла Алиев и Миясат Муслимова дали ряд собственных рекомендаций для туристов, посещающих Дагестан. Так, Абдулла Алиев отметил, что чаевые в республике считаются адатом (традицией). "Иногда плата за обслуживание включается в счет, но и тогда часто оставляют чаевые. Еще, когда оплачивают бензин или газ на заправке, тоже оставляют рублей 10", – отметил он.

Оплата банковской картой, по словам Алиева, распространена в Дагестане не меньше, чем в среднем по России. "В Дагестане, может, и предпочитают наличные – особенно в такси, на транспорте, – но при этом почти во всех магазинах, гостиницах, кафе, других заведениях имеется возможность расплачиваться банковскими картами или онлайн-переводами", – указал Алиев.

Муслимова считает, что в Дагестане лучше иметь и банковскую карту, и наличку, потому что при всей популярности банковских карт не везде по ним можно рассчитаться, особенно в сельской местности. "Чаевые в ресторанах либо входят в общий счет, либо остаются на усмотрение гостя, но не надо делать из этого проблемы: здесь не привыкли каждый человеческий жест сопровождать ожиданием платы. Благодарность в добром слове и искренности уважения ценится выше всего", – пояснила Муслимова.

В июле посетитель ресторана в Каспийске публично извинился за насмешки над туристами. Пользователи Instagram призвали жителей Дагестана более уважительно относиться к гостям республики.

Отношение к туристам в Дагестане уважительное, заявил Алиев. "Туризм в республике, как никогда, бьет все рекорды – все смотрят на туристов как на возможность экономического роста, как на позитивный фактор. И полицейские, в том числе относятся к туристам с уважением и почтением, готовы прийти на помощь", – сказал Алиев. Муслимова, в свою очередь, считает, что турист вполне может рассчитывать на помощь полиции. "А если столкнулись с нестандартным "экземпляром", есть вышестоящее начальство, есть очень открытые паблики МВД в соцсетях, телефоны", – указала она.

А вот езда по дорогам Дагестана, по мнению Муслимовой, требует особой осторожности. "Не ждите безупречного поведения от водителей и пешеходов – здесь легко нарушают и снисходительнее к этому относятся, поэтому надо всегда быть особенно бдительным и осторожным, думать и за себя, и за лихача", – подчеркнула Муслимова.

В июле в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм им удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ. Инцидент вызвал дискуссию о безопасности отдыха в Дагестане. Техника безопасности для туристов в Дагестане практически отсутствует, отметили писатель Владимир Севриновский и руководитель турфирмы Яна Мартиросова. Природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей, заявили пользователи Instagram.

Она также полагает, что употребление алкоголя не является проблемой, если человек ведет себя адекватно. "Официального запрета нет, но публичное распитие в неположенном месте, очевидное для окружающих алкогольное состояние не приветствуется. Мера терпимости окружающих зависит от степени опьянения, но помните, что алкогольное состояние ведет к неадекватному поведению, а это риски. В сельской местности более строгие нравы, особенно в районах с высокой степенью религиозности, и это нужно учитывать. В своем кругу или в ресторанах, где подают алкоголь, всегда можно выпить наши знаменитые коньяки и вина. Думаю, что это сочетание свободы и ограничений – те условия, которые отвечают потребности любого человека на самоуважение и уважение окружающих", – сказала Муслимова.

По мнению писательницы, в республике не возникнет трудностей и у вегетарианцев. "Наши рынки богаты самыми разнообразными продуктами. В целом на еду в уличных киосках не жалуются у нас, но в такую жару лучше дома самим готовить или воспользоваться многочисленными кафе или ресторанами, где и цены приемлемые, и качество хорошее", – посоветовала Миясат Муслимова.

Слишком строгого дресс-кода в регионе, по ее мнению, нет. "Дагестанцы уважают право человека на самовыражение в манере одеваться, но чрезмерная открытость женщин в одежде (глубокое декольте, очень короткие шорты, платья, юбки) или демонстративность, чрезмерность (татуировки, бритая голова, проколы и колечки в носу), игривость поведения могут вызвать нежелательные эксцессы и быть неправильно истолкованы. Ничего лишнего, во всем мера. Дагестан – богатейший край по разнообразию культур и этносов, поэтому разнообразие здесь норма, другой человек нам всегда интересен. Его поощряемое и уважаемое право быть другим измеряется только верностью общечеловеческим правилам поведения, этики. Психологические типажи разнообразны, как и везде, везде нужно приглядываться, думать, оценивать, включать интуицию, но в целом путешествие в Дагестан, на Кавказ полезно всем – женщины будут женственнее, мужчины – мужественнее, и всем будет одинаково тепло под горячим солнцем и в окружении гостеприимных и пассионарных кавказцев", – подытожила Муслимова.

В 2020 году две девушки после визита в Дагестан опубликовали фото топлес, сделанное у Сулакского каньона, что вызвало возмущение замглавы администрации Унцукульского района. Он потребовал удалить публикацию, пригрозив пожаловаться силовикам на оскорбление чувств верующих. Сулакский каньон не обозначен как священное место, возразила одна из девушек.

Составитель памятки рекомендовал обращаться в турагентства

Абдулла Алиев отметил, что среди туристов немало "самоходов", которые индивидуально, не оформляя путевки, заезжают в Дагестан, самостоятельно посещают наиболее красивые объекты в Дагестане, исторические места. "Но мы рекомендуем все-таки организовывать поездку через туроператоров, потому что у нас в Дагестане имеется контингент людей, которых мы называем "Мага-тур" или "Приора-тур" – которые оказывают дешевые, но некачественные услуги, и с ними у туристов могут быть проблемы", – предупредил Алиев.

При этом приглашения от незнакомых людей из горных селений можно принимать без опасений, считает Абдулла Алиев. "Как правило, не приходится сомневаться в искренности этих людей. Это не должно быть вообще какой-то проблемой или вызывать опасение. А в городе я бы подумал. Любой взрослый человек, наверное, сможет оценить человека, который предлагает зайти в гости – зачем, с какой целью он это делает", – сказал Абдулла Алиев.

Он считает также вполне достойной и безопасной систему общественного питания в Дагестане. "Зная специфику туризма в ряде регионов РФ, например, в Татарстане, я могу сказать, что в среднем гастрономические услуги в Дагестане более развиты. Большой выбор кафе и небольших ресторанов – от дешевых до более дорогих – с хорошей, качественной, халяльной (соответствующей исламским нормам. - Прим. "Кавказского узла") едой. А что касается уличной еды, то, наверное, все понимают, что там всякое может быть в плане здоровой или нездоровой пищи", – указал Алиев.

Писательница Миясат Муслимова также посоветовала обращаться в турагентства. "Сейчас много туроператоров, которые снимут с вас бремя организационных вопросов и организуют самые увлекательные путешествия по разным маршрутам и в разном формате: групповые, индивидуальные туры. Но, конечно, выбирать надо из наиболее известных, имеющих уже репутацию, ибо никто не застрахован от обмана, хотя такие случаи у нас пока неизвестны. Наоборот, люди с удовольствием открывают этот бизнес, позволяющий проявить все, что дорого каждому дагестанцу: любовь к своему краю, любовь к гостям, определенный экстрим, действенность и широту натуры, предприимчивость, желание радостно удивлять и удивляться. Определенные издержки сервиса кое-где встречаются, увы, но их можно игнорировать: есть прелесть в близости к природе, к тому же сервис быстро развивается в условиях роста туристической отрасли", – заключила Муслимова.