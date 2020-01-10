Власти Чечни составили дресс-код для туристов

10 января 2020, 16:01

Чеченское министерство по туризму выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров занимается формированием "кодекса поведения чеченца". В 2019 году он на совещании с министрами заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Критика главой республики видео со свадеб, где он усмотрел нарушение местных свадебных обычаев, привела к целой серии публичных извинений. Также Кадыров опубликовал видеообращение, потребовав от сельчан соблюдать траур по умершим соседям.

Правила, составленные министерством по туризму, касаются как мужчин, так и женщин. "Не советуем женщинам надевать вызывающую одежду. Принцип очень прост: чем вы скромнее одеты, тем проще вам будет в Чечне. Для мужчин: в Чечне не принято появляться на людях в шортах, а также не рекомендуется носить майки без рукавов", - говорится в памятке "Как одеваться туристам в Чечне?", опубликованной 7 января на странице ведомства в Instagram. По состоянию на 16.01 мск 10 января эта публикация собрала 171 "лайк" и пять комментариев.

Власти Чечни следят за тем, как одеваются местные жители. По словам женщин, работающих в государственных учреждениях Чечни, в декабре 2016 года руководство устно обязало их являться на работу в хиджабах - одежде, полностью закрывающей волосы и лоб. В январе 2019 года родители школьниц младших классов пожаловались, что их детей обязали прийти на новогодний утренник в платке.

Отдельный пункт памятки касается общения с женщинами. "Здороваться с чеченскими девушками за руку не принято. Ограничивайтесь словесными приветствиями. Прикосновение к чеченкам считается оскорблением, любой флирт и что-то подобное строго порицаются", - предупредило туристов министерство.

Ведомство утверждает, что курить в Чечне можно только мужчинам. "Если вы неспособны сдержать свои вредные привычки, то сделайте это в таком месте, где вас никто не увидит", - посоветовали чиновники женщинам-туристкам. Но даже и мужчинам "при появлении людей старшего возраста, лучше тактично спрятать сигарету за спиной", говорится в памятке.

В сентябре 2019 года Кадыров заявил, что в Чечне полностью запрещается продажа вейпов - электронных сигарет. После этого силовики провели рейды против торговцев курительными смесями. Как сообщила государственная телекомпания "Грозный", электронные сигареты изымались из продажи, а с владельцев торговых точек брались расписки, что в последующем они не будут реализовывать такую продукцию. При этом Роспотребнадзор констатировал, что законодательного запрета вейпов нет.

Активно проводится в республике и антиалкогольная кампания. В ноябре 2016 года власти объявили, что большинство магазинов, где продавался алкоголь, добровольно прекратили работу. При этом предпринимателям была обещана помощь в перепрофилировании бизнеса. Местные жители указывают, что ограничения на продажу спиртного в Чечне вынудили некоторых предпринимателей закрыть бизнес в республике, но не помешали нелегальной торговле алкоголем.

Осенью-зимой 2019 года силовики в разных районах Чечни проводили "воспитательные беседы" с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. В Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов.

По данным РИА "Рейтинг", по итогам 2018 года Чечня наряду с Ингушетией, Дагестаном, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией стала регионом, где меньше всего в России распространены табакокурение и употребление алкоголя. Чеченская Республика набрала 99,4 балла из ста возможных, заняв первое место.