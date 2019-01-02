Родители грозненских школьниц рассказали о дресс-коде на утренниках

02 января 2019, 10:57

Требование надевать младшеклассницам платки на новогодние утренники некоторые жительницы Грозного сочли неоправданным. Такое решение родителей создало учителям проблемы с начальством, рассказали педагоги.

Требование к ученицам начальных классов быть на новогодних утренниках в платках оказалось неожиданным для родителей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Петимат.

"Недовольство было даже по поводу того, что у девочек были распущены волосы. Я понимаю, что, если девочку нарядили в наш национальный костюм, то надевают платок, но остальным-то зачем это делать?" – сказала женщина.

"Мамы готовят своих девочек на утренник, наряжают их в бальные платья, делают прически, а тут потребовали, чтобы они обязательно были в платках или в крайнем случае в ленточках. Не знаю, чем руководствуются те, кто придумывает такие правила", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать грозненской второклассницы Лиза.

Указание о том, чтобы школьницы на утренниках были в платках, поступило от руководства, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" учитель начальных классов Зарема. "Многие родители это [требование] проигнорировали, несмотря на то, что мы заранее всех уведомили, а "влетело" от начальства нам. Фото с мероприятий были выложены на сайте школы, и в кадр попали несколько второклашек с распущенными волосами. За это руководство школы получило нагоняй от начальства", - рассказала педагог.

Кроме того, в одной из школ родителей не пустили на утренник, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Тамара.

"Утренник в нашей школе проходил в актовом зале, родителей туда не пустили, под предлогом того, что помещение маленькое и нету мест. Разрешили присутствовать только одной матери, которая снимала наших детей на камеру мобильного телефона, а потом выложила фото и пару роликов в группе. А все родители так готовились к первому для наших детей новогоднему утреннику, наряжали детей, собирали деньги на "сладкий стол". Что это за праздник, если нельзя нормально сфотографировать своего ребенка, снять видео с его участием, посмотреть, как он читает стишок?" – посетовала женщина.

По словам Тамары, она решила больше не водить ребенка на школьные утренники. "Лучше мы на республиканскую елку [в центре Грозного] поедем в следующем году. Там и снимать можно, и фотографировать, и отдохнуть совместно с детьми", - сказала грозненка.

Решение не пускать родителей на новогодний утренник назвала "вполне обоснованным" педагог Лейла." Там возникает полный хаос, все лезут фотографировать и снимать своих детей, начинаются взаимные претензии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".