Силовики в Чечне начали борьбу с вейпами

04 октября 2019, 06:47

Рамзан Кадыров потребовал запретить оборот электронных сигарет. Силовики оперативно отреагировали на требование, начав рейды против торговцев курительными смесями. Спустя десять дней после начала очередной кампании за оздоровление нации парламентарии законодательно оформили запрет на продажу электронных сигарет в Чечне.

Депутаты чеченского парламента на заседании 3 октября единогласно поддержали закон "Об установлении ограничений продажи и использования электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака на территории ЧР". Закон вступит в силу после его подписания главой республики, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата парламента республики.

О необходимости ввести запрет на продажу электронных сигарет глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 23 сентября на совещании с членами правительства республики.

"Государства, начиная с Латинской Америки, повсеместно их запретили, а у нас уже становятся в очередь, вайпинг или вейпинг этот курят безостановочно. Сегодня передачу показывают, в Америке уже люди умирать начали [от электронных сигарет]... А у нас это в моду вошло, я только сейчас узнал про эти электронные сигареты, вайпинги, вейпинги… С сегодняшнего дня мы полностью запретим [электронные сигареты] в нашей республике», - заявил Кадыров на чеченском языке, обращаясь к участникам совещания. Выступление Кадырова было показано в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" 24 сентября, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла" и перевел речь главы республики на русский язык.

Тогда же Кадыров заявил, что направит предложение в парламент республики, чтобы запрет на реализацию электронных сигарет был принят на законодательном уровне. Глава республики отметил, что имеющиеся в продаже электронные сигареты следует выкупать у предпринимателей.

"Официально платите деньги, изымайте и сжигайте. Я выделю деньги из фонда. Выкупаете весь запас и предупреждайте, что впредь в любой точке, магазине... сразу изымается и убирается все, что вредит нашему народу. Мы, если даже закон не позволяет, мы имеем право договориться", - сказал Кадыров.

Кампания по изъятию электронных сигарет проходит в Чечне после заявления Кадырова

После этого заявления силовики организовали массовые проверки магазинов и торговых точек республики, реализующих электронные сигареты и курительное смеси. Электронные сигареты, запрещенные смеси и добавки изымались из продажи, а с владельцев торговых точек брались расписки о том, что в последующем они не будут реализовывать такую продукцию, говорится в сюжете ЧГТРК "Грозный", опубликованном 27 сентября на сайте телеканала.

"С сотрудниками, продавцами, а также хозяевами магазинов была проведена профилактическая беседа и соответственно взята расписка о том, что впредь они обязуются больше не продавать курительные смеси, ту продукцию, которая непосредственно вредит жизни и здоровью потребителей", - заявил в сюжете заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД Росии по Грозному Тимур Энгиноев.

Предприниматели в Грозном рассказали "Кавказскому узлу", что электронные сигареты были изъяты из продажи в ходе рейдов силовиков.

«У нас в продаже было несколько кальянов и пять электронных сигарет. Остались еще с прошлого завоза... Была проверка, все это изъяли. Предупредили, что наложен полный запрет на реализацию электронных сигарет, кальянов, отдельных видов добавок, лекарств и так далее. Плюс еще взяли расписку о том, что больше мы ничего запрещенного реализовывать не будем», - рассказал владелец магазина в Грозном Хасан.



«У меня торговая точка была по продаже электронных сигарет. Цены на них начинались от 900 рублей до 3-4 тысяч. Спрос был неплохой. Еще кальяны и курительные смеси там же реализовывали. Теперь это все запрещено... Пришли с проверкой и весь товар забрали. Ущерб примерно тысяч 250 составляет, обещали возместить, но если честно, не особо этому доверяю. Точку придется закрывать, чтобы зря не платить аренду», - отметила предприниматель Зара.

Местные жители полагают, что грубая сила в решении подобных проблем не ведет к их решению. "Рамзан [Кадыров] заявил о запрете электронных сигарет ввиду того, что они наносят вред и вызывают зависимость. В целом я с ним согласен. Это действительно вредно, и во многих странах мира электронные сигареты и вправду запрещены. Но вопрос в том, как это будет у нас осуществляться на практике. Мы и алкоголь запрещали... но ведь проблемы осталась. Регулярно и пьяных у нас ловят... Поэтому упор, как мне кажется, нужно делать на профилактику и проведение разъяснительной работы с населением по этим направлениям, а не на, скажем так, грубую силу», - сказал житель Чечни Лукман "Кавказскому узлу".



«Электронная сигарета тоже имеет в своем составе вещества, которые наносят вред организму. Поэтому я согласна с тем, что их следует запретить. Но боюсь, все это выльется в очередную показушную кампанию, наподобие борьбы с алкоголем, когда людей отлавливают у магазина по продаже спиртного, возят в полицию, штрафуют и показывают на телевидении. Такие методы недопустимы», - считает местная жительница Роза.

По словам нарколога Вячеслава Кобиашвили, утверждение, что курение электронных сигарет (вейпов) безвредно и безопасно для здоровья, является мифом, который распространяют создатели вейпов. «По их словам, курить вейп - это то же самое, что курить кальян, но на самом деле вред, наносимый организму, как от вейпов, так и от электронных сигарет, достаточно велик», - сказал доктор "Кавказскому узлу".

В составе курительного раствора содержатся такие вещества, как формальдегид, глицерин и пропиленгликоль, и другие вредные вещества, которые в совокупности наносят вред нервной системе организма, провоцируют возникновение аллергических реакций, а также раковых заболеваний, отметил он.

«Известны случаи, когда вейп взрывался во рту курильщика, нанося непоправимый вред здоровью», - сказал Кобиашвили.

В Роспотребнадзоре дистанцировались от кампании по запрету электронных сигарет в Чечне

На обсуждение в Госдуму 29 января 2018 года был представлен Федеральный закон "О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака", но с 2017 года почти 30 регионов России запретили на своих территориях продажу электронных сигарет несовершеннолетним, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Николай Дьяков.

"Законодательные власти некоторых субъектов РФ приняли местные законы, ограничивающие продажу вейп-девайсов и жидкостей... В этом году запреты на места курения электронных сигарет и вейпов приняты Мосгордумой, в Пермском крае», - отметил он.

При этом официального запрета на продажу электронных сигарет в Чечне пока нет, заявила 3 октября "Кавказскому узлу" начальник отдела управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Лейла Джамоева. «Они реализовываются в рамках закона с сопроводительными документами, с сертификатами соответствия. Мы не имеем права запрещать продажу электронных сигарет, пока не получим официальный документ», - сказала она.