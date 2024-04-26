Суд встал на сторону матери Мовсара Умарова в ее споре со следствием

26 апреля 2024, 13:35

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Суд в Грозном признал незаконным отказ следствия предоставлять Эсет Умаровой все материалы уголовного дела об исчезновении ее сына Мовсара Умарова. Это решение суда позволит дать оценку работе следователей, пояснили правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 7 апреля 2020 года стало известно, что мать Мовсара Умарова просила возобновить следствие по делу о его исчезновении, однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайство.

25 апреля Висаитовский районный суд Грозного признал незаконным действия следователя, который не предоставил для ознакомления все материалы уголовного дела матери Мовсара Умарова – Эсет Умаровой, сообщил сотрудник "Команды против пыток"*.

Ранее Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения Умарова. В начале 2022 года уголовное дело приостановили. В течение двух лет после этого следствие отказывалось предоставлять его родственникам материалы уголовного дела. Суды признавали отказ законным.

Осенью 2023 года суд кассационной инстанции признал отказ незаконным. После чего следствие предоставило Эсет Умаровой лишь часть материалов дела, которые у нее уже и так имелись в распоряжении. После этого Умарова подала в суд жалобу с требованием предоставить ей все материалы дела.

Решение суда, чтобы следствие предоставило Умаровой все материалы дела влияет на информированность о работе следствия по делу, отметил сотрудник "Команды против пыток"*.

"После знакомства с делом, в случае если выяснится, что следствие неудовлетворительно работало, и возможность получения каких-то доказательств не утрачена, мы сможем настаивать на их получении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее Эсет Умарова заявила, что ее сына задержали 18 июля 2020 года за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предположила, что Умаров стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий. Управление Следкома по Чечне в декабре 2020 года сочло достоверными показания родственников Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Правозащитники отметили, что позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ по этому поводу. Юрист "Команды против пыток"* Константин Гусев сообщил, что следствие отказывается проверять возможно причастных к исчезновению Умарова.

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