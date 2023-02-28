Правозащитники заявили о бездействии следствия в деле пропавшего грозненца

28 февраля 2023, 00:57

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Следствие отказывается проверять вероятных причастных к исчезновению жителя Грозного Мусы Умарова, которого силовики увезли в 2020 году с работы, назвав причастным к боевикам в Дагестане и Ингушетии, заявил юрист "Команды против пыток"* Константин Гусев.

История жителя Грозного Мусы Умарова началась в 2020 году, рассказал 27 февраля корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"* Константин Гусев, представляющий семью Мусы Умарова в Ставропольском районном суде Грозного.

Тогда в ресторан, где молодой человек работал сушистом, пришли неизвестные мужчины и силой забрали из ресторана, посадили в джип и увезли в неизвестном направлении. Умарова привезли в одно из отделений полиции Грозного, где ему дали возможность связываться по телефону с матерью Эсет Умаровой. В ходе беседы молодой человек рассказал, что «его якобы заподозрили в том, что он смотрит видеоролики с выступлениями Тумсо Абдурахмановым», сообщил Гусев.

Когда матери и снохе стал известен отдел полиции, где содержится Муса, они поехали туда. Правоохранители сообщили, что «ничего серьезного Умарову не грозит – только профилактическая беседа и встреча с муллой». Однако затем Умарова перевели в другое место, которое, как указал Гусев, «славится, как пыточное». Туда приехали мать и сноха. Женщины провели встречу с Умаровым, на которой молодой человек сообщил, что давление и пытки к нему не применяются и он чувствует себя нормально.

Правоохранители заверили родственниц, что «подержат молодого человека недельку и вызовут родственников по отцовской линии» для профилактических бесед. Умаров находился в этом месте три недели, на протяжении которых женщинам разрешали передавать Умарову вещи. «Помимо прочего, на встрече родственников с Умаровым в отделении женщинам сказали, что молодой человек причастен к некоторым террористическим делам в Дагестане и Ингушетии. И когда он поможет задержать преступников, то его отпустят», - сказал Гусев.

Через три недели пребывания в отделе связь с Умаровым прекратилась. Женщину заверили, что сын помог задержать неких преступников в Дагестане, но сейчас он перевезен в Ингушетию, где продолжает сотрудничать с правоохранителями. Затем матери сообщили, что во время процессуальных действий Умаров «зашел в мечеть, но оттуда не вышел». Матери сообщили, что «претензий к ее сыну не имеется», сказал Гусев.

Мать подала заявление об исчезновении сына. Однако следователь постановил, что определить причастных к исчезновению молодого человека пока что не может, отметив, что проверка не закончена и дело расследуется.

Гусев подал иск в суд о бездействии следствия. «По сути, ничего сделано не было. Мы подали иск в суд о нарушении статьи УПК РФ №125 «Судебный порядок рассмотрения жалоб» и потребовали доступ к материалам дела. Мы получили от следствия отказ. Однако дело в том, что по закону следователь прав – проверка не закончена, не установлены люди и их местонахождение... Впрочем, в материалах, переданных нами следователю, мы, как на блюдечке с каемочкой, указали всех причастных - кто говорил с мамой, кто причастен к похищению», - сказал Гусев.

По его мнению, следователь «побоялся опрашивать указанных правозащитниками людей», что «обычно для Чечни».

Дело об исчезновении Умарова до суда не дошло. Рассматривается только дело о бездействии следствия, подчеркнул юрист. Последнее заседание прошло 21 февраля. Дата следующего заседания пока не назначена.

Юрист затруднился назвать возраст Умарова и наличие у него детей, однако отметил, что мужчина женат.

Мать Умарова Эсет подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ее сын пропал, но разговаривать об этом не пожелала.

Согласно приказу МВД РФ и Генеральной прокуратуры, а также СК РФ от 16 января 2015 года №38\14\5 «Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц», когда человек пропадает, то должно быть возбуждено уголовное дело по факту убийства, прокомментировал КУ московский адвокат Евгений Черноусов. Данной действие обязательно для правоохранителей для того, чтобы «не просто в розыск объявляли и случайно находили, а принимали максимальные меры для нахождения человека, рассматривая самый худший вариант – убийство», сказал Черноусов.

Гусев заверил, что по факту пропажи Умарова возбуждено уголовное дело, но затруднился ответить, по какой статье. Черноусов советует родственникам, ссылаясь на приказ органов власти, обратиться в приемную главы СК РФ Бастрыкина, указав, что следствие бездействует. Также он предложил обратиться в администрацию президента, подав всеми родственниками коллективную жалобу.

«Если у человека не было оснований куда-то уходить…, тогда следует написать, что родственники не доверяют местному следствию», - сказал Черноусов.

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