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17:33, 28 октября 2026

Уроженец Чечни заподозрен в оправдании терроризма

Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственные органы в Чечне возбудили уголовное дело против уроженца республики, усмотрев в опубликованном им видео оправдание террористических актов. 

По версии следствия, уроженец Чечни разместил в интернете видеоматериал, в котором публично оправдывал терроризм и положительно высказывался в отношении человека, совершавшего террористические акты. 

Следственным управлением по региону возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, сообщает Следственный комитет Чечни на официальном сайте.

22 октября после совещания с силовиками Рамзан Кадыров сообщил, что силовики в Чечне убили одного человека, заподозренного в причастности к диверсиям в Гудермесском районе, еще один человек был задержан. На фоне этого Кадыров пригрозил кровной местью семьям боевиков. Если человек берет в руки оружие и идет убивать силовика - вся его семья должна нести ответственность вплоть до кровной мести, и таким семьям нет места в республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров после информации об убийстве в Гудермесском районе. Командир специального полка полиции МВД по Чечне Замид Чалаев призвал жителей республики сообщать о людях, причастных к подрывам. За ценные сведения он пообещал вознаграждение.

Ведомство предупредило, что публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

"Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Имя подозреваемого, место его жительства, дата публикации видео и где оно было размещено, в сообщении следствия не указаны. Также не уточняется, о каком человеке, совершавшем террористические акты, положительно высказался подозреваемый.

"Кавказский узел" также писал, что в конце сентября суд в Петербурге отправил в СИЗО адвоката Нурди Шамаева, усмотрев оправдание терроризма в его комментарии. Сам Шамаев не признал себя виновным. Ранее следователи в Чечне возбудили уголовное дело против уроженца республики, усмотрев в опубликованном им видео оправдание терактов и призывы к насилию. В августе стало известно, что 22-летняя уроженка Урус-Мартановского района Чечни Марьям Дондаева была арестована в Орле по обвинению в оправдании терроризма в интернете.

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Автор: "Кавказский узел"

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