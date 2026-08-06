Студентка из Чечни арестована по обвинению в оправдании терроризма

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Уроженка Урус-Мартановского района Чечни арестована в Орле. Ее имя внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, но вскоре удалили из него.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

22-летняя уроженка Урус-Мартановского района Чечни Марьям Дондаева арестована по обвинению в оправдании терроризма в интернете. Дело было возбуждено 1 июля, его детали неизвестны, сообщила “Медиазона”*.

Девушка была задержана 20 июля, а 21 июля Советский районный суд Орла отправил ее в СИЗО. Адвокат Лариса Мелихова обжаловала постановление об аресте, но Орловский областной суд оставил его без изменения.

Примечательно, что имя Марьям Дондаевой 6 июля внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга с пометкой о причастности к терроризму. За несколько дней до задержания, 15 июля, данные Дондаевой были исключены из перечня и больше в него не вносились, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

Согласно открытым данным, Дондаева - студентка Орловского медицинского колледжа. В 2020 году она поступила на бюджетное отделение, чтобы обучаться сестринскому делу.

Статья, вмененная Марьям Дондаевой (часть 2 статьи 205 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

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