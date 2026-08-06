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02:43, 6 августа 2026

Студентка из Чечни арестована по обвинению в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Урус-Мартановского района Чечни арестована в Орле. Ее имя внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, но вскоре удалили из него. 

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

22-летняя уроженка Урус-Мартановского района Чечни Марьям Дондаева арестована по обвинению в оправдании терроризма в интернете. Дело было возбуждено 1 июля, его детали неизвестны, сообщила “Медиазона”*. 

Девушка была задержана 20 июля, а 21 июля Советский районный суд Орла отправил ее в СИЗО. Адвокат Лариса Мелихова обжаловала постановление об аресте, но Орловский областной суд оставил его без изменения. 

Примечательно, что имя Марьям Дондаевой 6 июля внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга с пометкой о причастности к терроризму. За несколько дней до задержания, 15 июля, данные Дондаевой были исключены из перечня и больше в него не вносились, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка. 

Согласно открытым данным, Дондаева - студентка Орловского медицинского колледжа. В 2020 году она поступила на бюджетное отделение, чтобы обучаться сестринскому делу.

Статья, вмененная Марьям Дондаевой (часть 2 статьи 205 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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