Выделены средства на ремонт затопленных медучреждений Дагестана и Чечни

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Правительство РФ согласовало очередной транш из резервного фонда для ликвидации последствий наводнения в Дагестане и Чечне. 280 млн рублей направлены на ремонт 26 медучреждений, пострадавших при паводках.

Как писал "Кавказский узел", правительство Дагестана 18 июля отчиталось, что выплаты на сумму 2,6 миллиарда рублей в связи с наводнением получили более 70,5 тысячи пострадавших. Это только 28,5% от общего числа заявителей - по данным МЧС, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Около 280 млн рублей из федерального резервного фонда направлено на восстановление объектов здравоохранения, пострадавших во время наводнения в Дагестане и Чечне. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, информировал официальный Telegram-канал правительства РФ.

Дополнительное финансирование направят на капитальный ремонт в 26 медицинских учреждениях. “В их числе больницы, детские поликлиники, женская консультация и родильное отделение, подстанция скорой помощи, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, расположенные в сельской местности”, - уточнил Telegram-канал полпреда президента в СКФО.

Это не первый транш федерального резервного фонда, направленный Чечне и Дагестану в связи с весенними паводками. В конце июня правительство России выделило двум республикам 2,5 млрд рублей для ликвидации последствий паводков и еще 385 миллионов рублей для компенсации затрат на помощь пострадавшим, а в начале июля еще 4,4 млрд рублей было выделено Дагестану и Чечне на восстановление жилищного фонда. Отдельным траншем выделялись также средства на строительство и восстановление образовательных учреждений - детских садов, школ и колледжей.

“Сколько бы федеральный центр не выделял средств Дагестану и Чечне на ликвидацию последствий наводнения, до адресатов дойдет лишь малая часть. (...) Нужен плотный контроль за расходованием выделяемых средств (причем весьма немалых), чтобы минимизировать масштаб хищений, и реально помочь пострадавшим, но, похоже, центр все устраивает”, - заметил читатель “Кавказского узла” с ником willie 10 июля.

Читатель обратил внимание, что процесс назначения и выплат компенсаций пострадавшим от наводнения жителям Чечни “абсолютно непрозрачный”. “Среди моих знакомых, что пострадали в результате наводнения и подавали необходимые документы, никто ничего пока что не получил”, - добавил он.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".