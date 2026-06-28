Кремль компенсирует Дагестану и Чечне выплаты пострадавшим от наводнения

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Правительство России выделило из резервного фонда 385 миллионов рублей для компенсации затрат Дагестана и Чечни на помощь пострадавшим от весеннего наводнения.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня стало известно, что сумма выплат по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, достигла 1,9 млрд рублей. Помощь получили более 52 тысяч человек, что составляет менее 20% от общего числа заявителей. Мэрия Махачкалы рапортовала, что выплаты после весенних паводков получили более 23 тысяч махачкалинцев. Горожане, комментируя этот отчет властей в соцсети, пожаловались, что размера компенсаций не хватает на ремонт домов, а для получения денег приходится бегать по инстанциям.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 385 миллионов рублей для компенсации затрат Дагестана и Чечни на помощь пострадавшим от весеннего наводнения.

"Свыше 385 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства Дагестану и Чечне на возмещение расходов, связанных с оказанием мер поддержки пострадавшим от наводнения гражданам. Распоряжение об этом подписано", - сообщает пресс-служба правительства России.

Эти средства должны компенсировать расходы республик на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".