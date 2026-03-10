Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане

Оценка размеров имущества для выплаты закята в пост Рамадан по стоимости серебра, на которую ориентируется, в частности, муфтият Чечни, исключает для верующих риск остаться в долгу перед Всевышним. В Дагестане состояние оценивают по стоимости золота, отдельный учет есть для зерна и скота.

Как писал "Кавказский узел", муфтият Чечни 2 марта обновил размер нисаба закята - минимального имущества или достатка, с которого мусульманин обязан выплачивать в Рамадан милостыню (закят). Пользователи соцсети поспорили о том, какие доходы входят в размер нисаба.

Нисаб необходимо регулярно уточнять, так как он зависит от текущей стоимости драгоценных металлов, отметили в ДУМ Чечни. На 2 марта он составлял составляет 127 700 рублей (стоимость 595 граммов серебра по данным Центробанка РФ). В январе 2025 года муфтият Чечни публиковал размер нисаба в серебре и золоте (85 граммов). Тогда рублевый эквивалент 595 граммов серебра составлял 60 тысяч рублей, а 85 граммов золота - 774 тысячи рублей. "По истечению года с этой суммы выплачивается закят в размере 2,5 процентов", - поясняло тогда ДУМ.

Детали исчисления размера нисаба (ценз стоимости имущества) и закята (налога с имущества, предназначенного для выплаты милостыни нуждающимся) “Кавказскому узлу” разъяснили доктор юридических наук, исламовед профессор ВШЭ Леонид Сюкияйнен, специалист по правовым нормам закята в Исламском институте Москвы Ильгиз Курбанов и адвокат из Дагестана Зиявутдин Увайсов.

Закят выплачивается не от всего накопленного, а от того, что превышает обычные, каждодневные потребности мусульманина. В связи с этим люди, которые живут от зарплаты до зарплаты и не имеют накоплений, превышающих нисаб, не платят закят, пояснил Леонид Сюкияйнен.

"Например, есть банковский счет, на котором лежат некие средства, которыми вы постоянно не пользуетесь, они находятся там на хранении. И если они превышают ценз, то с этого платится 2,5%. А то, что обеспечивает ваши ежедневные потребности, с этого не уплачивается закат", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

При оценке, входит ли в размер нисаба наличие автомобиля, учитываются цели его использования и приобретения. "Если у вас есть один автомобиль, который вам нужен для поездки на работу, необходим по вашей жизненной ситуации, по ситуации в семье, - скажем, у вас пожилые родители, вы должны возить ребенка и так далее, - то закятом это не облагается. Также не облагается закятом автомобиль, если вы лично на нем трудитесь, например таксистом или товар возите. А вот если у вас автопарк коллекционных автомобилей и их стоимость превышает уровень нисаба, то платить надо. Все решается индивидуально по ситуации”, - сказал Сюкияйнен.

Такой же подход применяется к любым другим дорогим предметам в собственности. “Предположим, если у меня дома, где я живу, будет стоять рояль Stainway, но я на нем не играю,то я обязан платить 2,5% от цены этой вещи. А если этот рояль стоит в студии какого-нибудь современного пианиста, то для него это необходимый инструмент в его профессии и он не обязан платить закят. Таким же образом исчисляется закят с товаров, которые находятся на складе, - не тех, которые лежат на полках и вы продаете, а на складе, - с остатка, который превышает нисаб в год, выплачивается закят, но при условии, если человек владел имуществом круглый год. По исчислению закята существуют справочники очень толковые”, - заключил исламовед.

Существует два основных методов подсчета нисаба - по стоимости 85 граммов золота и по стоимости 595 граммов серебра, напомнил Ильгиз Курбанов. Он обратил внимание, что на сегодняшний день результаты подсчета по золоту и серебру значительно отличаются.

“Сейчас, если нисаб исчисляется по золоту, то цена имущества, которым непрерывно в течение года обладал, но не пользовался верующий, превышает 1 млн рублей (исходя из стоимости золота по ЦБ РФ). А по стоимости серебра — 120-150 тысяч рублей. Суть вопроса заключается в том, что при жизни пророка Мухаммеда, грамм золота стоил примерно в семь с половиной раз дороже, чем грамм серебра. На сегодняшний день грамм золота стоит примерно в 40 раз дороже грамма серебра и это большая разница. Некоторые исламские ученые настаивают, что чтобы не остаться должным перед Аллахом, надо считать по серебру. Как пишется в книгах по фикху: нисаб, исчисляемый по золоту - устойчивый, а по серебру - безопасный, в том смысле, что нет опасности быть должником пред Всевышним. Поэтому наверное, в Чечне и в Ингушетии нисаб устанавливают по серебру. Но в большинстве регионов, где живут мусульмане, нисаб сейчас по золоту”, - рассказал Курбанов.

Он назвал правильными расчеты пользователей соцсети из Чечни, которые те приводили в комментариях к фетве муфтията о размере нисаба. Курбанов также подтвердил, что предметы любой стоимости, если они используются для личных целей или для производства, не облагаются закятом.

“Предметы роскоши не облагаются закятом, если они используются. Например, дорогая мебель, которой мы пользуемся, если мы ее купили для личного использования, пусть даже для красоты, - с таких вещей закят не выплачивается. Но если мы купили предметы с целью их перепродать, то они облагаются закятом, - в случае, если они весь лунный год были у нас без движения. То же самое касается квартир: если они не для перепродажи, а вы ими пользуетесь, то закят платить не требуется. Если сдал квартиру в аренду, тогда закят выплачивается с суммы аренды. Или завод вы построили - вы не обязаны платить закят каждый год от стоимости завода, здесь уже от произведенных товаров исчисляется. Но, скажем, акции: так как они год могут лежать без движения, то с них закят должен уплачиваться и по той цене, которая есть на день оплаты, вне зависимости от того, по какой цене приобретали их”, - пояснил Курбанов.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ежегодный религиозный налог у мусульман (закят аль-фитр) взимается с каждого взрослого члена семьи в день окончания Рамадана и предназначен для раздачи милостыни в дни праздника Ураза-байрам (другое название Ид-аль Фитр). Каффарат верующие должны выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста. В марте 2025 года муфтият Чечни называл также сумму закят аль-фитра, она составляла 100 рублей. Такая же сумма закята была установлена в 2025 году в Кабардино-Балкарии.

В Дагестане верующие ориентируются в основном на размер нисаба по золоту, но исчисление закята имеет ряд деталей, в зависимости от рода деятельности, отметил Зиявутдин Увайсов.

“Существует особый порядок вычисления закята от содержания крупного и мелкого рогатого скота. При этом есть ряд условий: животные питаются на пастбищах большую часть года, а не купленным кормом, и животные должны находиться в собственности не менее одного полного лунного года. Цель содержания - животные для приплода, молока, мяса для семьи, но не для продажи. Тогда нисаб для мелкого рогатого скота начинается с 40 голов, а для крупного рогатого скота с 30 голов. Там, например, с 40-120 овец - 1 овца/коза (в возрасте от года и старше), а с 30–39 голов - один годовалый теленок. Если вы держите скот для перепродажи (бизнес), а не для разведения, то закят рассчитывается иначе: 2,5% от рыночной стоимости всего стада, когда его общая стоимость достигает нисаба золота. Но так как в Дагестане, да и в других регионах, нет свободного выпаса в течение года, то в основном все платят закят не в натуральном выражении, а в деньгах от стоимости”, - сказал Увайсов “Кавказскому узлу”. .

Также имеется особый порядок выплаты закята с сельхозпродукции, хранимой в течение года. “Вес зерна хранимого минимум год, должен составлять 673 кг. Если урожай получен с поливных земель, то размер закята - 5%, если богарные (естественно увлажняемые) земли - 10%”, - добавил адвокат.