02:03, 3 марта 2026

Фетва муфтията Чечни вызвала дискуссию о размерах состояния для выплаты закята

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минимальный размер состояния, с которого мусульмане обязаны выплачивать процент на милостыню в пост Рамадан, составляет 127 тысяч 700 рублей, заявило Духовное управление мусульман Чечни. Пользователи соцсети поспорили о том, какие доходы входят в размер нисаба. 

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля. Они отметили, что цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках, констатировали пользователи.  Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли. 

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне  выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года  Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Отдел фетв Духовного управления мусульман Чечни 2 марта обновил размер нисаба закята - минимального имущества или достатка, с которого мусульманин обязан выплачивать в Рамадан милостыню (закят). В муфтияте напомнили, что размер нисаба рассчитывается, исходя из рыночной стоимости драгоценных металлов, и привели актуальный размер нисаба в серебре (585 граммов). Эта цифра умножается на стоимость одного грамма серебра по данным Центробанка РФ.

“По состоянию на 2 марта 2026 года нисаб заката составляет 127 700 рублей. Напоминание: нисаб необходимо регулярно уточнять, так как он зависит от текущей стоимости драгоценных металлов”, - говорится в сообщении Telegram-канала муфтията. 

Годом ранее, 8 января 2025 года, муфтият Чечни публиковал размер нисаба в серебре и золоте (85 граммов). Тогда рублевый эквивалент 595 граммов золота составлял 60 тысяч рублей, а 85 граммов золота - 774 тысячи рублей. “По истечению года с этой суммы выплачивается закят в размере 2,5 процентов”, - пояснял тогда ДУМ Чечни. 

Публикация об актуальном размере закята на странице grozny_inform в Instagram* за восемь часов набрала 50 комментариев. Авторы комментариев обсудили практические вопросы расчетов для выплаты обязательной милостыни - в частности, входит ли в нисаб заработная плата или другой ежемесячный доход. 

“Это ежемесячная зарплата?” - спросил пользователь graf890098. “Нет ,такая сумма должна быть у вас в течении лунного года. Если сумма за это время уменьшится закат не облагается, если увеличится снова после уменьшения, год начинается снова”, - пояснил revers005.

“С денег не надо платить, а с золота и серебра нужно. Там много тонких моментов. Каждый сам должен узнать нужен ли ему или нет”, - добавил m_ilyes2000.  

“Где-то уже год мой месячный доход составляет 135 тысяч и основной доход мой уходит в строительство дома. Если у меня накапливается стабильно определенная сумма но и тратиться на постройку дома. Тогда с меня идет закят? Если что, этот доход - заработная плата, а не деньги из бизнеса”, - спросил m_a_brz009.  “Нет, не идет. Сумма, с которой необходимо выплачивать закят, должна пролежать у тебя ровно год”, - пояснил в ответ khamchiev_s_m

“Если сумма ваших денежных средств, находившихся в собственности в течение одного лунного года, достигла или превысила нисаб (127 700 ₽), вы обязаны выплатить 2,5% от этой суммы в качестве заката. Формула расчёта заката: Сумма * 2,5% = закат”, - пояснил khamzat_mukhtarov

“С моим доходом я не смогу, к сожалению. У меня и нет их”, - написала пользователь an_dzu. “Посмотрите внимательно что написано. Если ваш доход за год составляет эту сумму хотя бы, то тогда вы платите закят”, - заявил пользователь omdbyika. Ему возразил другой пользователь:

“Вы неправильно поняли. Если эта сумма лежит у вас в течение года (кстати вопросы по сумме тоже есть, почему считают по серебру, а не золоту) и не становится меньше нисаба - тогда выплата закята обязательна. В вашем понимании доход в 13 тысяч в месяц обязует выплачивать закят”, - заметил azamat_abu_usman

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ежегодный религиозный налог у мусульман (закят аль-фитр) взимается с каждого взрослого члена семьи в день окончания Рамадана и предназначен для раздачи милостыни в дни праздника Ураза-байрам (другое название  Ид-аль Фитр). Каффарат верующие должны выплатить за пропущенный по тем или иным причинам день поста.

В марте 2025 года муфтият Чечни называл также сумму закят аль-фитра, она составляла 100 рублей. Такая же сумма закята была установлена в 2025 году в Кабардино-Балкарии. 

"Кавказский узел" также писал, что пользователи соцсети назвали бесполезными рейды чиновников по магазинам и рынкам в Чечне из-за роста цен в Рамадан, указав, что официальные отчеты не способствуют снижению цен.

“Были на рынке “Беркат” с детьми, цены просто ужасающие. Кило мяса – 800, фарш 850. Черемша стоит очищенная и  неочищенная стоит соответственно 500 и 250 рублей за килограмм. Дети проголодались, попросили кто пирожок, кто котлетку для перекуса. Так и тут шок. Обычный пирожок с картошкой у уличных торговцев стоит 35 рублей, а котлета – 80 рублей штука. Это просто ни в какие ворота. На мое возмущение одна из торговок заявила, что котлеты у нее дорогие, потому как подорожали мясо и фарш. Причем все продавцы объясняют случившийся скачок цен тем, что "у оптовиков все подорожало". И никакие рейды и проверки со стороны силовиков, духовенства и чиновников на местах это положение уже не исправят”, - написал читатель “Кавказского узла” с ником melva

