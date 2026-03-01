Пользователи соцсети сочли бесполезными рейды чиновников по магазинам Чечни

Отчеты чиновников о рейдах по магазинам и рынкам в Чечне из-за роста цен в Рамадан не способствуют снижению цен. Триггером роста являются поставщики продуктов, а не торговые точки, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан снова растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля. Они отметили, что цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках, констатировали пользователи. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Жителям сельских районов легче обеспечить пропитание, но цены на основные продукты в местных магазинах также выросли. Оптовые поставщики взвинчивают цены на продукты в месяц Рамадан, магазины и предприниматели вынуждены добавлять цены, рассказали комментаторы в ответ на сообщения о рейдах представителей властей на чеченских рынках.

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Отчеты администраций Чечни о рейдах в магазинах и на рынках публикует на своей странице в Instagram* агентство "Чечня сегодня".

Так, в частности, оно опубликовало отчет администрации Гудермесского района о том, что в Гудермесе проводятся проверки соблюдения ценовой политики на продовольственные товары первой необходимости в период священного месяца Рамадан.



"В рейдовых мероприятиях задействованы представители администрации, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и прокуратуры. Особое внимание уделяется недопущению необоснованного роста цен, соблюдению требований законодательства и защите интересов граждан", - проинформировала районная администрация.

Авторы комментариев на русском языке сочли рейды бесполезными.

"Только толку 0", - отметил chris_redfield_95.

"Не магазины, а поставщиков надо под контролем держать!!" - считает пользователь sal.2858.

"Согласен", - поддержал za_rizvan_95.

"А яйцо лоток 400, который стоил 180", - отметил khemus_handmade.

"Мясо 800 уже стоит", - возмутился abubakr_assiddik.

Напомним, глава Чечни ранее угрожал жителям, которые будут закупаться в других республиках. Так, угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов в 2025 году звучали на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла". Полицейские заявили, что "у них приказ конфисковывать в пользу детских учреждений", однако одному из числа опрошенных - пожилому водителю - удалось уговорить силовиков. В другом случае силовики "вытащили из машины два ящика с курами и одну упаковку, 30 штук, яиц". О похожих досмотрах на Герзельском посту жители Чечни рассказывали и в 2023 году. "Придрались к курам, что, мол, мы не патриоты республики, в Чечне везде кур продают, а вы в Дагестане их покупаете. Короче, конфисковали они кур", - цитировала рассказ своей соседки жительница Чечни.