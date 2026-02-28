×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
08:51, 28 февраля 2026

Активисты восстановили памятный знак на доме Политковской

Новый мемориальный знак на доме Анны Политковской. Фото: SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов) https://t.me/sotavisionmedia/56604

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мемориальный знак на доме, в котором жила и была застрелена журналистка Анна Политковская, восстановлен в 25-й раз.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Большинство временных табличек, установленных активистами после этого, провисели менее суток. К 26 февраля были уничтожены 24 таблички, в том числе 23 временные. К утру 27 февраля была установлена 24-я временная табличка.

На всех табличках повторяется оригинальный текст с разбитой мемориальной доски: "В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская". О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Олег Орлов, Светлана Ганнушкина, Сергей Пархоменко (все включены в реестр иноагентов). Фото: Сергей Алексеев https://ru.wikipedia.org/, Анна Артемьева https://ru.wikipedia.org, https://www.youtube.com/watch?v=uj9HjVMxmps Коллаж
03:34 17.02.2026
Атаки на память Политковской обозначили рамки гражданских высказываний
Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху.

Активисты «Гражданской инициативы» установили новую памятную табличку на доме Анны Политковской, сообщило сегодня ночью SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов).

"Табличка, которую вчера повесили активисты, снова продержалась менее суток", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видно, что памятный знак, сделанный в форме баннера, закреплен на перилах подъезда металлическими хомутами.

В январе одна из жительниц дома призналась, что уничтожила временную табличку. "Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала!" - сказала она. При этом женщина отметила, что оригинальную мемориальную табличку разбила не она, но табличка ей "мешала всегда".

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

