Разбивший мемориальную доску на доме Политковской оштрафован на 1000 рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве оштрафовал на тысячу рублей Александра Филиппова, посчитав мелким хулиганством уничтожение мемориальной доски на доме, где жила и была убита журналистка Анна Политковская.

Как писал "Кавказский узел", 18 января на Лесной улице в Москве, на доме, где жила и где была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, вандалы разбили мемориальную доску с ее именем. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой памятной доски заявили представители ультраправой организации, признанной террористической.

Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме Анны Политковской, оштрафован, сообщила сегодня в своем телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

"Тверской районный суд города Москвы признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, Филиппова Александра Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в публикации.

Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Раз кто-то воюет с табличкой Политковской, то поверьте мне, Политковская жива

Инцидент прокомментировали читатели "Кавказского узла". "Раз кто-то воюет с табличкой Политковской, то поверьте мне, Политковская жива. Вот если бы ее не замечали, тогда Политковская мертва, а если не просто замечают, а еще и ломают, значит Политковская жива и будет еще долго жить. Страх ведет этих людей, которые ломают мемориальные таблички и памятники", - написал, в частности, 19 января читатель с ником Игорь С.

"Верно. Люди помнят добрые дела. Во время второй военной кампании в Чечне, Политковская была практически единственной журналисткой, которая писала правду о творимых здесь зверствах. Тогда ее имя было на слуху практически у всех жителей республики", - ответил сегодня читатель с ником candida.

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова. 1

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.