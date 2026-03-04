Участники показа фильмы про Юрия Щекочихина оценили его деятельность как журналиста и политика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Москве состоялся премьерный показ фильма про журналиста и политика Юрия Щекочихина. Участники показа оценили его деятельность как на журналистском поприще, так и в политике, отметив его принципиальность и неравнодушие в расследовании громких дел, в том числе в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Щекочихин был заместителем председателя комитета Госдумы России по безопасности, членом исполкома оргкомитета Историко-просветительского общества "Мемориал" (внесено Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда), заместителем главного редактора "Новой газеты". Скончался в ночь на 3 июля 2003 года в Москве. Спустя пять лет после смерти Щекочихина было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование которого вскоре было прекращено, а в 2010 году вновь возобновлено. В организме Щекочихина были обнаружены два фармацевтических ингредиента, которые не должны находиться в организме человека. Однако затем расследование дела снова было прекращено с формулировкой "в связи с отсутствием события преступления".

Коллектив "Новой газеты" не согласился с официальной версией смерти Щекочихина - в его организме были обнаружены два фармацевтических ингредиента, которые не должны были там находиться. В июле 2013 года газета опубликовала статью "Мы ставим точку", описав результаты параллельного расследования. Среди версий убийства названы угрозы, поступавшие журналисту после критики силовиков за спецоперацию по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. "Мы исчерпали все свои ресурсы и не можем доказать факт убийства как-либо документально — так, чтобы у следствия появился хоть какой-то формальный повод дело не закрывать", - подчеркивалось в материале. В 2018 году "Новая газета" указала на сходство обстоятельств смерти Щекочихина с деталями резонансного отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. По предположению коллег, Щекочихина могло убить отравляющее вещество типа "Новичок".

3 марта состоялась премьера документального фильма о журналисте и политике Юрии Щекочихине «И корабль плывёт», передает побывавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Василенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пришла на премьеру потому, что, начиная с 1973 года, когда ее первое стихотворение благодаря Щекочихину было опубликовано на странице «Комсомольской правды» для подростков «Алый парус», он был для нее «святым человеком и огромным авторитетом».

Вела вечер автор сценария фильма и вдова Щекочихина Надежда Ажгихина.

Открыл вечер председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, он напомнил собравшимся о последнем, нереализованном проекте Щекочихина – пароходе, на котором могли бы ехать в круиз дети воевавших родителей разных сторон, чтобы устанавливать контакты друг с другом.

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский отметил, что Щекочихин был особенным человеком с редкой для российской политики приверженностью принципам. «Он заявил, что будет держаться только правды и честности и фактически это стало принципами всей нашей фракции. Это был один из самых чистых людей в российской политике», - заявил Явлинский.

Сам фильм, бегло рассказывавший о жизни Щекочихина, был построен на воспоминаниях людей, знавших его (причем многих интервьюируемых к настоящему моменту также нет в живых), и некоторых кадрах кинохроники. Чеченская тематика была затронута лишь косвенно: были показаны кадры с Щекочихиным-депутатом, требующим отставки министра обороны РФ Павла Грачева во время Первой чеченской войны.

А в конце фильма, где был воспроизведен рассказ о проекте «корабля детей», в качестве его сопровождения использовалась кинохроника, явно снятая в Чечне и показывавшая следы войны – как физические, так и моральные в душах местного населения.

Режиссёр фильма Юлия Маврина, отвечая на вопросы, отметила, что в дальнейшем фильм предполагается разместить в интернете, в том числе на сайте партии «Яблоко», благодаря поддержке которой он мог появится, а также представлять на различных кинофестивалях.

После первых двух фильмов у нас осталось множество интервью, которые были использованы для этого фильма

Отвечая на вопрос о причинах «схематичности» фильма, Надежда Ажгихина рассказала, что «И корабль плывет» - третья часть трилогии, запланированной еще в конце 2000-х (именно поэтому многие интервью в фильме были отмечены, как взятые в 2011-2012 годах). «Первый фильм «Юрий Щекочихин. Однажды я был», сняла Евгения Головня и даже смогла получить на это финансирование от министерства культуры. Потом, после ее кончины, фильмами стал заниматься Юля [Маврина]. И все так затянулось. Но о его жизни было очень много рассказано во втором фильме - «Груз несвершенного». После первых двух фильмов у нас осталось множество интервью, которые были использованы для этого фильма. Кроме того, в фильме были использованы обсуждения двух предыдущих фильмов со студентами факультета журналистики, с которыми я занималась, и с членами «Молодежного «Яблока»» в 2024 году», - отметила она.

Премьера документального фильма "Юрий Щекочихин. Однажды я был…" состоялась в Москве июне 2011 года. Фильм состоит из нескольких частей. В части "Однажды я был на войне" запечатлены кадры из Чечни. Также в фильме затронута тема смерти Щекочихина, обстоятельства которой так до сих пор и не выяснены. Второй фильм о жизни журналиста "Груз несвершенного" был показан в Москве в апреле 2017 года

Ажгихина с сожалением отметила, что студенты ВШЭ, которым она преподавала недавно, не смогли вспомнить никого из знаменитых журналистов недавнего прошлого. «Но это как раз означает, что надо напоминать», - подчеркнула она.

Лауреат конкурса «Молодые о молодых», проводимого благотворительным фондом имени Ю. Щекочихина, Дмитрий Гасанов задал вопрос Ажгихиной и Мавриной, заметив, что молодые журналисты в России обычно не знают о Щекочихине: «Чего не хватает молодым, чтобы возникли новые Щекочихины?» Юлия Маврина в ответ заметила, что не хватает прежде всего знаний о самом журналисте. «Юрий Петрович вызывал такое благостное чувство, что, узнавая о нем, людям хочется бороться за справедливость», - заметила она.

Бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин отметил, что Щекочихин для него – «удивительный человек». «Он был идеалист, прорывающийся к тому, чтобы некоторые из его идеалов обретали реальные черты. Всегда необходимы такие люди, стремящиеся к невозможному, поскольку в этом случае есть вероятность что-то получить», - заявил он.

Он заставлял таких людей, как я, испытывать неловкость за компромиссы

Драматург Александр Гельман вспоминал, что Щекочихин был очень принципиальным человеком. «Он заставлял таких людей, как я, испытывать неловкость за компромиссы», - рассказал он.

Гельман подчеркнул, что новый документальный фильм – очень важная вещь: «Важно, что люди узнают, кто такой Юра – о нем должны знать все».

Ученик Щекочихина Борис Минаев отметил, что тот везде, где бы он не работал, быстро становился центром узкой компании близких друзей. «Удивительный свет, который шел из него, притягивал людей», - подчеркнул он.

Минаев заявил, что Щекочихин должен был стать величайшим журналистом России, но не успел им стать, поскольку сначала «сдулись» те газеты, где он работал - «Комсомольская правда» и «Литературная газета», а «Новая газета» не успела стать такой из-за изменения политической ситуации.

На вечере неоднократно затрагивалась тема смерти Щекочихина, ушедшего из жизни при очень странных обстоятельствах. Говоря о его смерти, Григорий Явлинский заявил, что его уход оставил множество вопросов и был похож на преступление. «Надеюсь, это выяснится в дальнейшем», - заметил он.

Надежда Ажгихина заметила, что расследование смерти Щекочихина - это «сложный вопрос». «Если тогда не смогли докопаться до истины, то сейчас тем более сложно», - подчеркнула она.

Владимир Лукин четко отметил, что, хотя «юридические детали не изучены», смерть Щекочихина, вероятно, была вызвана тем, что он «очень сильно наступил на ногу власть имущим, которые были замараны в одном-двух-трех коррупционных делах, и его смерть стала следствием этого», - заявил он.

Заканчивая вечер, Ажгихина призвала присутствующих «собирать истории». «Это важно, поскольку показывает, что было сделано в условиях даже более тяжелых, чем сейчас», - заключила она.

Мне кажется, фокус тут не в географии, а скорее в том, что именно в Чечне системно происходило то, что человека не должно было оставить равнодушным

Журналист издания sotaproject.com (интернет-проект SOTA внесен Минюстом в реестр иноагентов) Нателла Болтянская, комментарии корреспонденту «Кавказского узла» выход фильма, коснулась отношений между Щекочихиным и журналисткой «Новой газеты» Анной Политковской, убитой в 2006 году. «Мне трудно оценивать, кто по чьим стопам шел. И Аня, и Юрий Петрович были люди независимо мыслящие. Мне кажется, фокус тут не в географии, а скорее в том, что именно в Чечне системно происходило то, что человека не должно было оставить равнодушным. А человек еще и журналист, поэтому спрашивает, едет, расследует. Но, не забудьте, Щекочихин занимался не только Чечней, а, навскидку, расследовал дело «Трех Китов». Да и Политковская занималась и произволом, и коррупцией. Читали ли материалы друг друга? Думаю, читали, даже ревниво читали. В конце концов, оба были людьми азартными и жадными в своем деле. Советовалась ли Аня? В «Новой», с одной стороны, это принято, с другой, все зависит от конкретной командировки, ее организаторов», - подчеркнула она.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Болтянская также отметила ряд общих факторов в судьбе двух журналистов, которые делали их опасными для власти: «Неравнодушие, интерес к конкретным судьбам, желание понять и узнать. И, в известной степени, неумение пройти мимо. Плюс общий фактор «новогазетство». Это диагноз, и я бы сказала, отличный».

Говоря о смерти Щекочихина, Болтянская отметила, что его смерть, предположительно, от яда не стала «генеральной репетицией» убийства Политковской. «Отравление как метод продолжилось отравлениями Литвиненко, Навального, Быкова, Кара-Мурзы. Убийство из огнестрельного оружия - другая история. Общее в этих убийствах - сам факт устранения неугодных и задающих чувствительные вопросы. То, что российская власть с решения об убийстве Щекочихина продолжала распоясываться – абсолютно доказанная теорема. Продолжала и не останавливается», - заметила она.

Презентация фильма состоялась в московском офисе партии "Яблоко". В зале на четвертом этаже здания собралось около 100 человек, было довольно много молодежи.

Студент Макар рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на показ фильма потому, что интересуется событиями и деятелями 1990-х, а Юрий Щекочихин является видным представителем демократов. Сторонник «Яблока» Федор сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пришел, поскольку в Москве очень мало либеральных демократических мероприятий, проводимых не подпольно. «Юрий Щекочихин – один из замечательных, светлых журналистов, и одна из первых жертв изменившейся ситуации», - заявил он.

Юрий Щекочихин в декабре 1995 года был избран депутатов Государственной Думы по списку "Яблока" и вошел в состав фракции "Яблоко". В феврале 1996 года стал членом членом парламентского комитета по безопасности, а в апреле 1997 года вошел в состав комиссии по проверке фактов участия должностных лиц органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ в коррупционной деятельности. В декабре 1999 года он вновь был избран депутатом Госдумы по списку "Яблока" и стал членом соответствующей депутатской фракции. В марте-апреле 1997 года участвовал в освобождении военнослужащих российской армии, насильственно удерживаемых на территории Чечни в период военных действий. В 2002-2003 годах был членом "Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года". Последние его расследования были связан с коррупцией в Генпрокуратуре России, он занимался, в частности, делом "Трех китов" о контрабанде мебели, расследование которого находилось под личным контролем президента Владимира Путина, пишет "Лента.ру".

Издательство Московского университета в 2010 году выпустило книгу Юрия Щекочихина "Три эпохи российской журналистики", а Союз журналистов России и журфак МГУ организовали ее презентацию в Москве. "Щекочихин говорил, что первая война в Чечне началась не из-за этнического конфликта, а из-за дележки нефти. Он делал много, может, гораздо больше, чем другие, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, и он никогда не предавал своих друзей, просто знакомых, которых встречал в ходе своей напряженной работы на Кавказе, кем бы они ни были по национальности", - вспоминал на презентации обозреватель Вячеслав Измайлов.