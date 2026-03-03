Дочь Джабраилова отказалась верить в версию о его самоубийстве

Альвина Джабраилова заявила, что отец не мог покончить с собой, она считает, что его убили из-за дружбы с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Как писал "Кавказский узел", Джабраилов с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу ночью 2 марта, где скончался. По версии источников, бизнесмен совершил суицид. По словам источников, Джабраилов в последние годы вел замкнутый образ жизни, у него были проблемы в деловой сфере.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2017 году он был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

Дочь бизнесмена Умара Джабраилова Альвина заявила, что отец не мог покончить с собой. Она заявила, что его убили из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, пишет 2 марта ТАСС.

"Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну", - подписала Альвина Джабраилова свое эмоциональное видеообращение, опубликованное в соцсети Instagram.

По данным Минюста США, Джабраилов в 2001 году писал сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл, что хотел бы увидеться с ней. "Дорогая Гислейн, я вернулся из Лондона, планирую быть в Москве. Очень хочу увидеться с вами. Мне нужно точно знать, когда вы приедете, потому что я хочу позаботиться о вас и организовать встречу", - написал он в письме, которое цитирует РИА "Новости".

Максвелл в ответном послании сообщила Джабраилову, что с Эпштейном и неким Томом они находятся во Франции, но планируют приехать в Москву. "Умар, прости, что мы не приехали на пошлой неделе. Сбились с пути и оказались во Франции. Однако мы с Джеффри и Томом приедем на следующей неделе в пятницу. Ты будешь там? Сможем ли мы встретиться?" - пишет Максвелл. Состоялась ли встреча - не сообщается.

В 2019 году бизнесмену Джеффри Эпштейну было предъявлено в США обвинение в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, как утверждает следствие, в результате самоубийства. В конце января Генеральная прокуратура США опубликовала материалы по делу бизнесмена, общий объем которых превысил 3,5 миллиона файлов.