×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:39, 3 марта 2026

Дочь Джабраилова отказалась верить в версию о его самоубийстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альвина Джабраилова заявила, что отец не мог покончить с собой, она считает, что его убили из-за дружбы с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном.

Как писал "Кавказский узел", Джабраилов с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу ночью 2 марта, где скончался. По версии источников, бизнесмен совершил суицид. По словам источников, Джабраилов в последние годы вел замкнутый образ жизни, у него были проблемы в деловой сфере.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2017 году он был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

Дочь бизнесмена Умара Джабраилова Альвина заявила, что отец не мог покончить с собой. Она заявила, что его убили из-за дружбы с Джеффри Эпштейном, пишет 2 марта ТАСС.

"Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну", - подписала Альвина Джабраилова свое эмоциональное видеообращение, опубликованное в соцсети Instagram.

По данным Минюста США, Джабраилов в 2001 году писал сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл, что хотел бы увидеться с ней. "Дорогая Гислейн, я вернулся из Лондона, планирую быть в Москве. Очень хочу увидеться с вами. Мне нужно точно знать, когда вы приедете, потому что я хочу позаботиться о вас и организовать встречу", - написал он в письме, которое цитирует РИА "Новости".

Максвелл в ответном послании сообщила Джабраилову, что с Эпштейном и неким Томом они находятся во Франции, но планируют приехать в Москву. "Умар, прости, что мы не приехали на пошлой неделе. Сбились с пути и оказались во Франции. Однако мы с Джеффри и Томом приедем на следующей неделе в пятницу. Ты будешь там? Сможем ли мы встретиться?" - пишет Максвелл. Состоялась ли встреча - не сообщается.

В 2019 году бизнесмену Джеффри Эпштейну было предъявлено в США обвинение в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, как утверждает следствие, в результате самоубийства. В конце января Генеральная прокуратура США опубликовала материалы по делу бизнесмена, общий объем которых превысил 3,5 миллиона файлов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:53, 3 марта 2026
Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана
Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:20, 2 марта 2026
Смерть Джабраилова произошла на фоне неудач в бизнесе 
Европейские дипломаты почтили память Бориса Немцова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:31, 27 февраля 2026
Европейские дипломаты почтили память Бориса Немцова в годовщину его убийства
Фото Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Стоп-кадр видео styazshkin / YouTube
00:42, 27 февраля 2026
Заказчики убийства Немцова остаются неназванными 11 лет
Мансур Мовлаев. Фото: https://azh.kz/ru/news/view/125095
19:15, 24 февраля 2026
Верховный суд Казахстана приостановил экстрадицию Мансура Мовлаева
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Юлия Мельниченко во время пикета 2 марта 2026 года. Фото: SOTAvision (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов).
02 марта 2026, 22:53
Силовики попытались отправить Мельниченко в психбольницу после пикета в Москве

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 марта 2026, 19:20
Смерть Джабраилова произошла на фоне неудач в бизнесе 

Стоп-кадр видеообращения жителей Апшеронска. 2 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/UtrennijYug/43868
02 марта 2026, 18:04
Жители Апшеронска пожаловались на резкий рост тарифов на тепло

Последствия атаки дронов в Новороссийске. 2 марта 2026 г. Фото: https://t.me/nvrskadm/48200
02 марта 2026, 10:56
Режим ЧС введен на Кубани после воздушной атаки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше