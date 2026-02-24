×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:15, 24 февраля 2026

Верховный суд Казахстана приостановил экстрадицию Мансура Мовлаева

Мансур Мовлаев. Фото: https://azh.kz/ru/news/view/125095

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполнение решения о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским властям приостановлено до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. На заседании суда представитель ООН в Казахстане. 

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, защита оспорила это решение. 23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом. 

Верховный суд Казахстана приостановил решение о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева России до окончательного рассмотрения его ходатайства о предоставлении статуса беженца, сообщила “Кавказскому узлу” его адвокат Рена Керимова. 

“Таким образом, суд отменил постановление заместителя генерального прокурора Казахстана об экстрадиции Мовлаева”, - отметила она. 

По словам Керимовой, представители прокуратуры пытались добиться проведения закрытого заседания без участия СМИ. “Возможно, они хотели кулуарно решить вопрос, но судья им отказала. В зале были и медиа, и представитель ООН в Казахстане”, - добавила адвокат. 

Вмешательство структур ООН не гарантирует Мовлаеву защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам, указали правозащитники. В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, в этом заинтересованы власти республики. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Говоря о планах на будущее, Керимова отметила, что она  вместе с другими адвокатами Мовлаева продолжит попытки добиться для него статуса беженца. «Мы еще не все возможности исчерпали», - заключила она.

На своей странице в Instagram* Керимова опубликовала запись видеоконференции с Верховным судом. “Срок содержания под стражей Мовлаева Мансура продлить до окончательного решения вопроса о предоставлении ему статуса беженца, на срок не менее одного месяца. (...) Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения”, - объявил суд.

Мансур Мовлаев родился в 1995 году в Шали. В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

В мае 2025 года Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:46, 24 февраля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
16:50, 24 февраля 2026
Жительница Дербента попала под следствие после смерти ребенка от голода
12:54, 24 февраля 2026
Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции
07:54, 24 февраля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях
06:55, 24 февраля 2026
Атака БПЛА зафиксирована в двух районах Ростовской области
00:03, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
Все события дня
Новости
22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
22:12, 23 февраля 2026
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз
Девятнадцатая самодельная табличка на фасаде дома Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
00:43, 20 февраля 2026
Борьба за память о Политковской продолжается второй месяц
Группа бойцов перед вылетом из аэропорта Грозного в зону СВО. 19 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6370
18:53, 19 февраля 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
Восемнадцатая самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
01:22, 19 февраля 2026
Активисты установили 18-ю памятную табличку на доме Политковской
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:09, 18 февраля 2026
Отмена приговора лишила Мусаеву возможности добиваться УДО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Гюльтекин Гаджибейли. Фото: .https://minval.az/news/124502586
24 февраля 2026, 18:43
Гюльтекин Гаджибейли задержана силовиками в Баку

Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр ингантов
24 февраля 2026, 15:52
Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

Сотрудники полиции в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 февраля 2026, 11:55
Трое полицейских арестованы по делу об избиении задержанного в Назрани

22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
23 февраля 2026, 22:12
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше