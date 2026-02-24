Верховный суд Казахстана приостановил экстрадицию Мансура Мовлаева

Исполнение решения о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским властям приостановлено до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. На заседании суда представитель ООН в Казахстане.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, защита оспорила это решение. 23 февраля Комитет ООН зарегистрировал жалобу Мовлаева и предложил Казахстану воздержаться от экстрадиции до рассмотрения жалобы комитетом.

Верховный суд Казахстана приостановил решение о выдаче уроженца Чечни Мансура Мовлаева России до окончательного рассмотрения его ходатайства о предоставлении статуса беженца, сообщила “Кавказскому узлу” его адвокат Рена Керимова.

“Таким образом, суд отменил постановление заместителя генерального прокурора Казахстана об экстрадиции Мовлаева”, - отметила она.

По словам Керимовой, представители прокуратуры пытались добиться проведения закрытого заседания без участия СМИ. “Возможно, они хотели кулуарно решить вопрос, но судья им отказала. В зале были и медиа, и представитель ООН в Казахстане”, - добавила адвокат.

Вмешательство структур ООН не гарантирует Мовлаеву защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам, указали правозащитники. В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, в этом заинтересованы власти республики. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Говоря о планах на будущее, Керимова отметила, что она вместе с другими адвокатами Мовлаева продолжит попытки добиться для него статуса беженца. «Мы еще не все возможности исчерпали», - заключила она.

На своей странице в Instagram* Керимова опубликовала запись видеоконференции с Верховным судом. “Срок содержания под стражей Мовлаева Мансура продлить до окончательного решения вопроса о предоставлении ему статуса беженца, на срок не менее одного месяца. (...) Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения”, - объявил суд.

Мансур Мовлаев родился в 1995 году в Шали. В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

В мае 2025 года Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию.