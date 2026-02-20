×

00:43, 20 февраля 2026

Борьба за память о Политковской продолжается второй месяц

Девятнадцатая самодельная табличка на фасаде дома Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Московские активисты в 19-й раз установили самодельную мемориальную табличку на фасад дома в Москве, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. 

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. Большинство временных табличек, установленных после этого, провисели на своем месте менее суток. Вечером 18 февраля активисты установили на фасаде дома Политковской уже 18-ю по счету самодельную памятную табличку, днем 19 февраля она была сорвана

Одна из табличек, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски ("В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская") активисты нанесли на фасад краской. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Московские активисты продолжают восстанавливать памятную табличку в честь Анны Политковской по мере ее уничтожения. Вечером 19 февраля они установили табличку на фасаде дома журналистки в 19-й раз, передает SOTAvision*. 

Очередная черная табличка с белыми буквами повторяет текст оригинальной мемориальной доски. Восстанавливая мемориал в девятый и в одиннадцатый раз, активисты закрепляли у дома на Лесной табличку с текстом: "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской".

Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналистка. 

Временные таблички и букеты цветов в течение месяца срывает и уносит в ближайший мусорный бак 69-летняя поклонница Кадырова Галина Шустова, - жительница дома на Лесной, которая утверждает, что мемориальная табличка ей "мешала всегда, с самого дня своего здесь появления", отметила в материале для "Новой газеты" 17 февраля Виктория Артемьева. 

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

