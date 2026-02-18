Отмена приговора лишила Мусаеву возможности добиваться УДО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение Верховного суда Чечни лишило защиту Заремы Мусаевой возможности добиваться ее перевода в другую колонию и условно-досрочного освобождения, а результатом нового рассмотрения может стать даже ужесточение приговора.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. Мусаева будет ждать нового рассмотрения в СИЗО.

4 июля 2023 года суд приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил срок наказания Мусаевой еще на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев. Этот срок истек 23 марта 2025 года. 11 ноября 2024 года стало известно, что в отношении Мусаевой возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии-поселения. Следствие считает, что Мусаева, возвращаясь с лечения в одной машине с сотрудником колонии-поселения, нанесла ему "удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Содержание под стражей Зареме Мусаевой продлено до 5 марта 2026 года, она получает лечение в условиях следственного изолятора, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель “Команды против пыток”*.

В суде Мусаева поддерживала жалобу защиты. "Поэтому она приветствовала отмену приговора, но желала бы и оправдания – освобождения. Защита приветствует решение суда в части отмены приговора, но желала бы полного удовлетворения своих апелляционных требований", - подчеркнул он.

Дата нового рассмотрения дела по существу еще не назначена судом, добавил представитель КПП*. "По поступлению дела в отношении лица, которое содержится под стражей, (слушание назначается) не позднее 14 суток с момента поступления дела. Но на назначенном слушании решаются вопросы, связанные с мерой пресечения, потом уже суд назначает слушания по существу и тут все происходит на его усмотрение", - пояснил он.

Адвокаты Заремы Мусаевой пока не получили определение суда, поэтому не знакомы со всеми доводами, изложенными в заявлении прокурора. Правозащитник отметил, что прокурор “фактически, поддержал в прениях доводы защиты”, указав в прениях, что суд ни одному из них не дал оценки.

“Есть противоречивые доказательства в части отсутствия мотива преступления, в части отсутствия неприязненных отношений у Мусаевой и потерпевшего. Это свидетельствует об отсутствии принципа состязательности сторон и формального подхода суда первой инстанции при рассмотрении уголовного дела”, - приводит слова прокурора в прениях Telegram-канал КПП*.

За формальной отменой приговора может скрываться попытка ухудшить положение политзаключенной, считает сопредседатель “Мемориала”*, правозащитник Олег Орлов*. Он отметил, что пока идет процесс, невозможны “никакие разговоры об условно-досрочном освобождении”, поэтому Мусаева еще долго будет оставаться в СИЗО.

“Если есть противоречия в доказательствах, то, по большому счету, серьезных доказательств вины нет. В состязательном процессе приговор должны отменять, а человека - оправдывать. Но вместо этого дело отправляют на доследование, чтобы "устранить противоречия". Это подлая практика: следствие может "найти" отсутствующие мотивы (например, политическую ненависть), что позволит в итоге не смягчить, а ужесточить приговор. Если бы приговор оставили в силе, адвокаты могли бы добиваться ее перевода в другую колонию и начинать процедуру УДО. Теперь эта дверь закрыта”, - цитирует слова Орлова* Telegram-канал “Мемориала”*.

Пресс-секретарь кризисной группы "СК SOS"* Александра Мирошникова обратила внимание, что за все время судов над Мусаевой прокурор впервые не поддержал решение предыдущей инстанции. Она также усомнилась, что решение об отмене приговора связано “с желанием какого-то справедливого судебного разбирательства”.

“Дело Заремы Мусаевой изначально не просто сфабрикованное, оно грубо сфабрикованное. Возможно это связано с попыткой изобразить честное судебное разбирательство. Скорее всего, после пересмотра кардинально в деле Заремы Мусаевой мало что поменяется”, - заявила она 1 .

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.



** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.