Главная   /   Лента новостей
18:50, 17 февраля 2026

Памятная табличка на доме Анны Политковской вновь уничтожена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Установленная активистами мемориальная табличка на доме обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской в Москве в очередной раз уничтожена неизвестными. 

Как писал "Кавказский узел", 18 января в первый раз была разбита мемориальная доска, провисевшая почти 20 лет на стене дома на Лесной улице в Москве, где жила и была застрелена обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. Вечером 16 февраля активисты в 16-й раз установили самодельную памятную табличку на фасаде дома; большинство предыдущих табличек провисели на своем месте менее суток. 

Одна из табличек, установленная активистами партии "Яблоко", провисела полторы недели, но 6 февраля тоже была уничтожена. После этого оригинальный текст с разбитой мемориальной доски ("В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская") активисты нанесли на фасад краской. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на 1000 рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась".

Самодельная памятная табличка, посвященная Анне Политковской, вновь сорвана с фасада дома на Лесной улице в Москве, сообщил проект “Слово защите”. 

Речь идет о табличке, которую активисты установили только вечером 16 февраля. “Шестнадцатая памятная табличка из картона на доме Политковской в Москве продержалась менее суток”, - отмечает SOTAvision*.

Временные таблички и букеты цветов в течение месяца срывает и уносит в ближайший мусорный бак 69-летняя поклонница Кадырова Галина Шустова, - жительница дома на Лесной, которая утверждает, что мемориальная табличка ей, “мешала всегда, с самого дня своего здесь появления”, говорится в сегодняшнем материале Виктории Артемьевой для “Новой газеты”. 

В публикации отмечается, что трафаретную надпись на месте разбитой мемориальной доски также пытаются свести. “С каждым днем граффити мутнеет”, - указывает автор статьи.

Возвращение имени Анны Политковской в ежедневную повестку было неизбежно, поскольку в нее “вернулись все темы Политковской”, считает Артемьева. “От военных преступлений, терактов, пыток над пленными до проблем беженцев, полного бесправия политзеков и всех возможных ЧП. С той, правда, разницей, что вся Россия теперь стала Чечней”, - говорится в материале. 

Любое гражданское высказывание, будь то табличка в память об Анне Политковской или знак "Последнего адреса" жертвы сталинских репрессий, вызывает в России активную агрессию у сторонников власти. Безнаказанность поощряет инициативные акты вандализма, совершаемые и без прямого указания сверху, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналист. 

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушениях прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", на которой собраны материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

Автор: "Кавказский узел"

