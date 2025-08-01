Баку и Москва: напряжение нарастает

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С конца июля 2025 года политический конфликт между Азербайджаном и Россией вышел на новый виток: Баку пригрозил Москве исками и выразил поддержку Украине, а затем назвал имена виновных в крушении самолета AZAL и вынудил ТАСС отредактировать публикацию.

Отправной точкой стал инцидент 25 декабря 2024 года, когда в Казахстане потерпел крушение самолёт компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, на борту которого находились 67 человек. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". В июле 2025 года отношения еще больше ухудшились после этнических облав в России и ответные задержания россиян в Азербайджане, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Публикация имен виновных

В июле 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на III Шушинском глобальном медиафоруме озвучил, что его страна не получила никакого ответа от российских официальных структур. Он заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды, подчеркнув, что Россия не признала вину и не наказала виновных. «Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло», - заявил он .

24 июля 2025 года азербайджанское издание Minval опубликовало имена российских военных, причастных к инциденту . По данным журналистов, командир одной из дивизий, отдавший приказ сбить самолет, после катастрофы получил повышение. Российские журналисты частично подтвердили достоверность этих сведений.

При этом российские политологи, опрошенные «Кавказским узлом», отметили, что подобная публикация в подконтрольных властям медиа не могла появиться без согласования с руководством Азербайджана. Данные, по их мнению, выглядят правдоподобно, несмотря на отсутствие документов и записей радиоперехвата.

Эксперты связывают публикацию с решением Баку приостановить процесс сближения с евразийскими структурами, продемонстрировав дистанцирование от Москвы.

Поддержка Украины и газовая сделка

Ярким подтверждением политической переориентации стало заявление Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме, где он открыто призвал Киев не соглашаться с оккупацией, сравнив ситуацию с возвращением Карабаха: «Украина не должна соглашаться на оккупацию. Это главный совет. И это то, что сделали мы» .

Алиев говорил об этом и ранее — в 2022 году, во время выступления в университете ADA, где подчеркивал: «Лично я, азербайджанский народ, никогда не дадим согласия на создание на наших землях другого надуманного армянского государства, если понадобится — будем сражаться до конца». В той же речи Алиев акцентировал: «Сегодня я горжусь тем, что мы открыто поддерживаем территориальную целостность Украины и других стран, не прячем это за большими деревьями. Говорим то, что хотим сказать» .

На фоне политического обострения, 28 июля было объявлено о заключении соглашения между украинской компанией «Нафтогаз» и SOCAR Energy Ukraine, «дочкой» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR . По заявлению председателя правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, соглашение предусматривает тестовую поставку газа по Трансбалканскому коридору . Успешный тест может привести к заключению более масштабного коммерческого контракта.

SOCAR Energy Ukraine, основанная в 2008 году, занимается розничной реализацией нефтепродуктов, поставками топлива для судов и сырой нефти на украинские НПЗ.

Сделка Баку и Киева обидела Москву

По мнению главы Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхама Шабана, сделка может быть связана с прекращением поставок из Словакии, которая получала российский газ транзитом через Украину. После остановки транзита в январе 2024 года Киев испытывает потребность в альтернативных источниках газа. Эксперт подчеркивает, что выбор SOCAR как партнера не случаен — между украинскими и азербайджанскими структурами существуют длительные связи, а компания обладает опытом в международных поставках. При этом Шабан охарактеризовал соглашение скорее как коммерческое, чем политическое.

По мнению одного из экспертов, пожелавшего остаться неназванным, любые действия, направленные на поддержку Украины, воспринимаются положительно на Западе, а Азербайджан извлекает из этого политические дивиденды.

Оценка газовой сделки пришла и из Москвы: первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Баку «ведет собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России», добавив, что «ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически» .

Заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман, посетивший медиафорум в Шуше, подвергся критике со стороны Z-блогеров — на форуме он положительно отозвался об Азербайджане. Ответ Ильхама Алиева на вопрос Гусмана привлек внимание президента США, который поделился фрагментом выступления азербайджанского коллеги на своей платформе Truth SocialЗ . Стоит отметить, что Z-блогеры также подвергли остракизму и прокремлевского политолога Сергея Маркова, который на том же медиафоруме в Шуше комплиментарно высказался об Алиеве.

24 июля Гусман был освобожден от должности указом премьер-министра Михаила Мишустина без указания причин . 1 августа депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сабина Салманова назвала увольнение Михаила Гусмана «проявлением нетерпимости» .

Памятник и заголовки

30 июля агентство по развитию туризма и культуры Нагорного Карабаха сообщило о сносе памятника русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, армянину по происхождению .

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал снос памятника деструктивными действиями, которые «противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами». Он уточнил, что азербайджанская сторона не стала уведомлять Москву о решении снести памятник . О сносе высказался и Константин Затулин, назвав его примером вандализма, поощряемого и подталкиваемого на государственном уровне .

В ответ пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что установка памятника Айвазовскому была незаконной. Он назвал демонтаж скульптуры логичным и законным действием .

При этом сообщение ТАСС от 31 июля вышло под заголовком «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому». МИД Азербайджана заявил, что именование города Ханкенди «Степанакертом» в публикации ТАСС расценивается как неуважение к территориальной целостности страны и оскорбительный шаг .

В этот же день Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ опубликовало заявление в связи с публикацией. В нем, в частности, указывается, что ранее ТАСС в своих сообщениях использовал официальное название города – Ханкенди.

«Попытка реанимации в стенах ТАСС старого и чуждого азербайджанскому народу названия вызвалп недоумение», а изменение курса государственного СМИ «посылает опасный сигнал всему российскому медиапространству», отмечается в заявлении. Также агентство заявило, что «если азербайджанская сторона не увидит взаимности и понимания, то с большим сожалением вынуждена будет в ответ вспомнить и начать использовать исторические названия городов Калининград (Кёнигсберг), Оренбург (Орынбор), Волгоград (Сарысу), Грозный (Солжа-Гала), Новороссийск (Суджук-Кале), Южно-Сахалинск (Тоёхара), Южно-Курильск (Фурукамаппу), Петрозаводск (Петроскои), Ижевск (Ижкар), реки Волга (Итиль) и целого ряда других наименований» .

Заголовок на сайте российского информагентства был изменен без каких-либо пометок – слово «Степанакерт» было заменено на «Карабах».

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