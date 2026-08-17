Азербайджан объявил в розыск трех пропагандистов из России

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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российских медиаэкспертов Ивана Князева, Алексея Чадаева и Семёна Уралова, обвинив их в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны, терроризму и разжиганию национальной ненависти. Все трое объявлены в розыск и заочно арестованы.

Фигуранты дела - ведущий телеканала "Москва 24" Иван Князев, советник министра транспорта России и российский тележурналист Алексей Чадаев, а также Семён Уралов, представляющий себя в качестве политического консультанта и медиаэксперта. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, они выступили с призывами к применению в отношении Баку силовых методов в целях насильственного изменения конституционного строя страны и нарушения ее территориальной целостности.

Дело связано двумя выпусками программы “Чистота понимания”, опубликованными на YouTube-канале Семёна Уралова 14 июля и 13 августа 2026 года. В июльской программе "участники передач обсуждали применение насилия в отношении Азербайджана”, а в августовском выпуске, в частности, говорили "об удержании людей под угрозой физического уничтожения и их целенаправленной ликвидации", говорится в сообщении ведомства, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Подкаст "Чистота понимания" - авторский проект технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы - журналист Иван Князев. Видео передачи публикуются с октября 2024 года в YouTube-канале.

Уголовное дело возбуждено по статьям о публичных призывах к терроризму, антигосударственных призывах и разжигании национальной ненависти и вражды (статьи 214-2, 281.2 и 283.2.1 УК Азербайджана). Поскольку все трое обвиняемых находятся за пределами Азербайджана, они объявлены в розыск, а суд заочно вынес решение о заключении их под стражу.

Азербайджанская прокуратура также заявила, что обратилась к "компетентным органам государств-партнеров для установления местонахождения обвиняемых, их задержания и передачи азербайджанским властям". Кроме того, ведомство намерено организовать их международный розыск по каналам Интерпола.

Указанные программы на YouTube-канале Семёна Уралова, по состоянию на 21.55 мск сегодня, недоступны, однако азербайджанское издание Haqqin.az опубликовало их подробное содержание и видео выступлений российских экспертов, републикованные в социальной сети X.

Эфир от 14 июля 2026 года был посвящен заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - в частности, его словам о поддержке суверенитета Украины и критике колониального прошлого. Участники программы обсуждали возможные сценарии дестабилизации и территориального раздела Азербайджана.

Алексей Чадаев, в частности, говорил о возможном использовании этнических факторов для провоцирования сепаратизма и гражданского конфликта, а также предложил рассмотреть военное вмешательство. "Тогда надо думать, как усиливать Каспийскую флотилию. Тогда надо думать, как усиливать, соответственно, военную составляющую на границах Южного Дагестана (...) Тогда надо планировать просто десантную операцию в Баку. Вот тоже вариант", - заявил, в частности, он.

В выпуске от 13 августа риторика участников, по данным азербайджанской прокуратуры, содержала призывы к насилию в отношении представителей азербайджанского руководства. "Единственный способ добиться соблюдения договоренностей - это поставить тех, кто их не соблюдает, под прямую угрозу физического уничтожения именно за несоблюдение (...) И выбивать адресно именно тех, кто их не соблюдает", - заявил в этом выпуске Чадаев.

Уралов, в свою очередь, поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. "Под российской юрисдикцией несет ответственность любой человек, рожденный на территории Советского Союза до 1991 года (...) Хоть ты из Баку, ты президент Азербайджана - нет, ты гражданин Советского Союза (...) Мы правопреемники, поэтому мы тебя имеем право судить по законам", - заявил он.

Ранее, сегодня, стало известно, что руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов депортирован из России в Азербайджан. Ранее Гасанов пытался обжаловать решение о высылке, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года генпрокурор Азербайджана возбудил уголовное дело в отношении бывшего ведущего эксперта Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО) России, доктора юридических наук Михаила Александрова за призывы к развязыванию агрессивной войны, угрозы терактов и возбуждение национальной ненависти. Основанием для возбуждения дела стало интервью, в котором Александров призвал "обстрелять ракетами и полностью уничтожить всю нефтяную промышленность и энергетическую систему Азербайджана". После этих слов он был уволен из МГИМО.